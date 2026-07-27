Detik-detik Evakuasi Sopir Truk Trailer yang Kecelakaan di Gempol Pasuruan

Proses evakuasi korban kecelakaan maut di Jalan Nasional Surabaya-Malang, Dusun Mojorejo, Gempol, Pasuruan. (Kantor SAR Surabaya)
JawaPos.com - Evakuasi sopir truk trailer bernama Agus, 40, yang terlibat kecelakaan maut di Jalan Nasional Surabaya-Malang, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (27/7), berlangsung dramatis.
Pria asal Malang itu terjepit di ruang kemudi setelah truk yang dikemudikannya diduga mengalami rem blong, hingga menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga. Insiden tersebut menyebabkan 3 pemotor meninggal.
Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan, proses evakuasi berlangsung cukup sulit.
Selain kondisi Agus yang saat itu kritis, posisi dia yang terjepit kemudi menjadi tantangan bagi petugas.
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"Hambatan lain muncul karena bagian depan truk trailer masih tersangkut pada bangunan rumah. Proses evakuasi dilanjutkan dengan hati-hati untuk mengeluarkan korban," tutur Nanang dalam keterangannya, Senin (27/7).
Nanang menjelaskan Kantor SAR Surabaya mengerahkan dua tim rescue, yakni Tim Bravo dan Tim Charlie, lengkap dengan satu rescue car dan satu rescue truck yang membawa peralatan ekstrikasi serta perlengkapan SAR lainnya.
Langkah pertama yang dilakukan Tim Rescue SAR Surabaya adalah membuka akses evakuasi menggunakan dump truck. Dengan begitu, ruang gerak tim untuk menjangkau korban lebih leluasa.
“Di tengah proses pembuatan akses evakuasi, korban masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jari tangannya masih bergerak. Kami meminta tim medis melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisinya,” imbuh Nanang.
Setelah berjibaku kurang lebih tiga jam, sekitar pukul 10.09 WIB, Agus berhasil dikeluarkan dari ruang kemudi dalam kondisi selamat, dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Brimob Watukosek, Pasuruan.
Tim medis dari RS Bhayangkara Pusdik Brimob bersama Puskesmas Gempol kemudian memeriksa kondisi Agus. Hasilnya, korban masih hidup meski dalam kondisi sangat lemah.
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