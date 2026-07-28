Identitas Korban Kecelakaan Maut di Gempol Pasuruan: 4 Meninggal, 5 Luka-Luka

Proses evakuasi korban kecelakaan maut di Jalan Nasional Surabaya - Malang, Dusun Mojorejo, Gempol. (Dokumentasi Kantor SAR Surabaya)
JawaPos.com - Kecelakaan maut di Jalan Nasional Surabaya - Malang, Desa Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin (27/7), merenggut 4 korban jiwa. Lima orang dilaporkan mengalami luka-luka.
Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno mengatakan insiden maut yang melibatkan 7 kendaraan tersebut terjadi sekitar pukul 05.52 WIB. Persisnya di sisi utara SPBU Dusun Mojorejo, Gempol.
"Kecelakaan terjadi secara beruntun pada pagi hari, melibatkan empat truk dan tiga motor. Korban meninggal dunia empat orang, luka-luka lima orang," tutur Iptu Joko, dikutip dari Jawa Pos Radar Bromo, Senin (27/7).
Tujuh kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun, di antaranya truk traktor atau trailer bermuatan gulungan kertas dengan nopol DK 8019 DG, truk engkel bernopol N 8591 BG, truk tangki bernopol L 9360 G.
Kemudian truk bernopol S 9137 UZ, sepeda motor Honda Vario bernopol W 2461 NEL, sepeda motor Honda Supra X 125 nopol N 4197 TCC. Serta sepeda motor Honda Vario bernopol N 5243 VAD.
Iptu Joko menjelaskan, kecelakaan beruntun bermula saat truk traktor head bermuatan kertas yang dikemudikan Agus Prasetya, 37 tahun, warga Kabupaten Malang, melaju dari arah Malang menuju Surabaya.
Setibanya di lokasi kejadian, sopir diduga kehilangan kendali karena rem blong hingga menabrak bagian belakang truk engkel bernopol Nopol N-8591-BG yang dikemudikan Sulkan, warga Tumpang, Malang.
Benturan keras membuat truk engkel terdorong ke jalur berlawanan dan ditabrak dua sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan, kemudian dihantam oleh truk tangki bernopol L 9360 G hingga terguling di badan jalan.
Sementara itu, truk trailer yang menjadi pemicu kecelakaan terus melaju tanpa terkendali, menabrak tiang PJU di median jalan, lalu menghantam bagian belakang truk bernopol S 9137 UZ.
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