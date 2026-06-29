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Ryandi Zahdomo
Senin, 29 Juni 2026 | 21.13 WIB

Terobos Lampu Merah Berujung Maut di Bekasi: Truk Diduga Tak Layak Jalan

Ilustrasi truk menerobos lampu merah. (Gemini AI) &nbsp; - Image

Ilustrasi truk menerobos lampu merah. (Gemini AI) &nbsp;

JawaPos.com - Insiden berdarah terjadi di persimpangan depan Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Jalan Cut Mutia, Margahayu, Kota Bekasi pada Senin (29/6) pagi.

Sebuah mobil wing boks diduga mengalami rem blong hingga nekat menerobos lampu merah dan menghantam sejumlah kendaraan di depannya.

Tragedi ini mengakibatkan satu orang dilaporkan meninggal dunia di tempat, sementara lima orang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Aparat kepolisian bergerak cepat dengan mengamankan sopir truk wing boks tersebut untuk menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap kepastian penyebab kecelakaan.

Sopir dan Armada Truk Resmi Diamankan
Kanit Laka Lantas Polsek Rawalumbu, Iptu Asep Triana, mengonfirmasi bahwa saat ini sang sopir beserta armada truk boks dan kendaraan korban telah disita di markas polisi sebagai barang bukti.

"Sudah diamankan. Mobil dan motor [yang terlibat] juga sudah diamankan," ujar Asep, Senin (29/6).

Berdasarkan laporan awal di lapangan, petaka ini diduga kuat dipicu oleh masalah teknis pada sistem pengereman truk besar tersebut yang tidak berfungsi saat melintasi jalur padat.

"Dugaan sementara rem blong, dia nyerobot lampu merah mobil boksnya," tambah Asep.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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