Mau Liburan Lewat Tol? Cek Fitur Aplikasi Ini untuk Pantau CCTV dan Derek Gratis

JawaPos.com - Mengantisipasi lonjakan kendaraan selama periode libur sekolah Juni-Juli 2026, PT Jasa Marga (Persero) Tbk resmi menyiagakan seluruh lini operasionalnya. Langkah ini diambil guna memastikan perjalanan masyarakat di seluruh jaringan jalan tol Jasa Marga Group berlangsung lancar, aman, dan bebas hambatan.

Untuk menghindari jebakan macet, pengguna jalan tol kini diimbau mengoptimalkan perencanaan perjalanan lewat aplikasi Travoy. Platform digital ini menyediakan informasi lalu lintas real-time, pantauan CCTV, peta titik rawan (blackspot), tarif tol, hingga lokasi fasilitas rest area.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menegaskan bahwa kesiapan operasional di lapangan telah matang guna menghadapi potensi lonjakan volume kendaraan.

“Peningkatan volume lalu lintas kami antisipasi dengan kesiapan operasional yang matang di lapangan. Jasa Marga Group menyiagakan seluruh aspek pelayanan, mulai dari transaksi, pengaturan lalu lintas, hingga pemanfaatan teknologi digital agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang berkeselamatan hingga tiba di tujuan," ungkap Rivan, Minggu (28/6).

Skenario Rekayasa Lalu Lintas dan Tim Siaga 24 Jam

Jasa Marga juga telah merampungkan seluruh program pemeliharaan berkala sebelum musim liburan tiba. Untuk mengantisipasi kerusakan jalan mendadak, tim patching (tambal sulam jalan) disiagakan selama 24 jam penuh dengan sistem shift untuk perbaikan darurat di lajur tol.

Selain infrastruktur fisik, manajemen arus lalu lintas telah disiapkan secara matang. Berbagai skenario mulai dari contraflow, pengalihan arus kendaraan, hingga sistem buka-tutup (ramp metering) akan diterapkan di titik-titik rawan kepadatan.

"Skenario rekayasa lalu lintas di berbagai titik yang berpotensi mengalami kepadatan juga telah kami matangkan. Langkah seperti contraflow, pengalihan arus kendaraan, ramp metering akan diterapkan secara situasional berdasarkan diskresi Kepolisian," lanjut Rivan.

Fasilitas 62 Rest Area dan Ratusan Titik Cas Mobil Listrik

Bagi pengendara yang membutuhkan istirahat, Jasa Marga menyiagakan 62 rest area di sepanjang rute tol. Sebanyak 26 titik dikelola langsung oleh Jasa Marga (Travoy Rest) dan 38 titik lainnya bekerja sama dengan mitra strategis.