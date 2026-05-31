Ryandi Zahdomo
Minggu, 31 Mei 2026 | 16.43 WIB

Terekam CCTV! Polsek Johar Baru Tangkap Sindikat Curanmor Jakarta Pusat yang Jual Motor di Facebook

Polsek Johar Baru tangkap dua pelaku curanmor Honda Genio di Galur, Jakarta Pusat. (Istimewa)

JawaPos.com - Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Jakarta Pusat kembali digagalkan polisi. Kali ini, Unit Reskrim Polsek Johar Baru sukses meringkus dua pelaku curanmor yang nekat menggasak motor Honda Genio milik warga di kawasan Galur, Johar Baru.

Langkah cepat kepolisian ini langsung menuai apresiasi. Pihak berwajib menegaskan tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan jalanan yang kerap meresahkan warga ibu kota.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung menuturkan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

"Kami akan terus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor yang merugikan masyarakat. Pengungkapan ini hasil kerja cepat anggota dalam menindaklanjuti laporan korban," ujar Kombes Pol Reynold, Minggu (31/5).

Kronologi Pencurian Honda Genio di Galur

Peristiwa curanmor Honda Genio ini terjadi pada Jumat (15/5) menjelang subuh, tepatnya sekitar pukul 04.30 WIB. Lokasi kejadian berada di Jalan Rawa Tengah RT 10 RW 06, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Korban yang diketahui bernama Eka Putri Septiani terkejut saat mengetahui motor Honda Genio warna hitam miliknya raib. Padahal, motor bernomor polisi B 3027 PIJ tersebut sudah diparkir dalam kondisi stang terkunci di gang dekat rumahnya.

Menyadari kendaraannya hilang saat pagi hari, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Laporan ini yang kemudian menjadi titik awal polisi melakukan perburuan intensif.

Polisi Lacak Rekaman CCTV, Dua Pelaku Ditangkap

Tim Reskrim Polsek Johar Baru yang dipimpin Iptu Boy F Malau bergerak melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Polisi langsung memeriksa saksi-saksi dan mengecek rekaman kamera CCTV di sekitar area gang tersebut.

Berbekal rekaman CCTV, identitas para pelaku curanmor Jakarta Pusat ini akhirnya berhasil dikantongi petugas. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menciduk pelaku pertama berinisial JJ di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur.

Kapolsek Johar Baru Kompol Saiful Anwar menjelaskan, setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap pelaku lainnya bernama AZ di kawasan Paseban, Senen, Jakarta Pusat.

