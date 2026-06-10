Terekam CCTV: Detik-detik Pembacokan Pelajar SMK di Palmerah, 2 Pelaku Ditangkap saat Ujian

JawaPos.com - Aksi kekerasan yang melibatkan oknum pelajar kembali terjadi di Jakarta. Seorang siswa SMK berinisial F menjadi korban pembacokan brutal oleh sekelompok pelajar lain saat hendak berangkat sekolah. Peristiwa mencekam ini terjadi di kawasan Gang T, Palmerah Barat VI, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (9/6). Insiden ini sempat terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian dan langsung viral di media sosial.

Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, korban terlihat sedang mengendarai sepeda motor sebelum akhirnya diserang secara mendadak oleh sekelompok pelajar yang juga menggunakan kendaraanbroda dua.

Kapolsek Palmerah AKP Parman BM Nainggolan menjelaskan, insiden ini bermula ketika segerombolan pelajar tengah melintas di lokasi kejadian.

Tanpa alasan yang jelas, salah satu pelaku tiba-tiba turun dan memicu keributan. Aksi spontan tersebut langsung diikuti oleh pelaku lain yang membawa senjata tajam.

"Salah satu langsung memukul pakai ikat pinggang dan itu memicu temannya untuk melakukan pembacokan. Kondisi korban saat ini mendapatkan perawatan tujuh jahitan di bahu kanan," ujar Parman, Rabu (10/6).

Akibat serangan tersebut, korban F mengalami luka robek yang cukup serius di bagian bahu kanan hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Dua Pelaku Ditangkap Saat Sedang Ujian Sekolah Menindaklanjuti video viral dan laporan masyarakat, pihak kepolisian bergerak cepat. Polsek Palmerah langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi para pelaku penyerangan.

Tidak butuh waktu lama, polisi langsung meringkus dalang di balik aksi kekerasan ini. Petugas akhirnya mengamankan dua orang pelaku berinisial AS dan MF. Ironisnya, kedua remaja tersebut ditangkap pihak kepolisian saat mereka sedang mengikuti ujian di sekolahnya.