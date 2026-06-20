Polisi Tangkap 4 Pelaku Terkait Temuan Dua Jasad Pria di Selokan Bekasi

JawaPos.com - Polisi menangkap empat orang terkait temuan dua pria tewas di selokan Jalan Mustikajaya, Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat. Empat orang ini diduga menjadi pelaku pembunuhan dua korban remaja tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Andi M Iqbal membenarkan penangkapan tersebut.

“Pelaku empat orang sudah kami amankan,” katanya saat dihubungi wartawan, Sabtu (20/6).

Andi belum membeberkan kronologi peristiwa tersebut. Pihaknya masih memeriksa para terduga pelaku untuk mengungkap penyebab kematian kedua korban.

“Untuk motifnya masih kami selidiki, apakah begal atau apa,” ucapnya.

Andi juga belum dapat memastikan apakah kedua korban tewas akibat aksi begal atau terlibat tawuran. Namun, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya luka-luka akibat penganiayaan pada tubuh korban.

Sebelumnya, kasus ini viral yang memperlihatkan penemuan dua jasad pria itu diunggah di akun media sosial. Dalam video itu, pemotor dan yang diboceng itu melintasi Jalan Mustikajaya, Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat.