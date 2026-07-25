Polda Jabar Selidiki Temuan Jenazah Satpam dengan Posisi Tangan Terborgol di Waduk Jatiluhur Purwakarta

Seorang satpam Waduk Jatiluhur, Purwakarta berinisial S, 43, ditemukan tewas dalam keadaan berseragam lengkap di perairan kawasan tersebut (Tribata News Polda Jabar)
JawaPos.com - Warga sekitar Waduk Jatiluhur geger oleh temuan jenazah pada Jumat pagi (24/7). Polda Jawa Barat (Jabar) kini menyelidiki temuan itu. Mereka mencari tahu penyebab kematian korban yang ditemukan di wilayah Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur sekitar pukul 09.00 WIB itu.
Berdasar keterangan resmi dari Polda Jabar, lokasi temuan jenazah korban berada di Kawasan Tanggul Kayat. Jenazah itu ditemukan oleh seorang petugas keamanan (satpam). Saat ditemukan, korban mengenakan seragam satpam. Temuan itu langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian.
Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan, korban memang bertugas sebagai satpam. Yang bersangkutan sempat hilang dan dicari oleh rekan sesama satpam lantaran sejak dini hari tidak dapat dihubungi. Paginya, jenazah korban ditemukan dalam posisi telungkup.
”Petugas juga mendapati kedua tangan korban terborgol ke belakang,” kata Hendra.
Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, meminta keterangan sejumlah saksi, dan mengevakuasi jenazah untuk dilakukan autopsi.
Hendra menyatakan, saat ini Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab kematian korban.
”Peristiwa tersebut sedang ditangani oleh Polres Purwakarta. Penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, menganalisis rekaman CCTV, serta menunggu hasil autopsi,” terang dia.
Kepada masyarakat setempat, Polda Jabar mengimbau masyarakat tidak berspekulasi. Hendra juga meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian sampai seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia terungkap.
Polda Jawa Barat menegaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti serta hasil pemeriksaan ilmiah. Hendra memastikan, perkembangan penanganan kasus akan disampaikan kepada publik setelah penyidik memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS