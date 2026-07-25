Polda Jabar Selidiki Temuan Jenazah Satpam dengan Posisi Tangan Terborgol di Waduk Jatiluhur Purwakarta

JawaPos.com - Warga sekitar Waduk Jatiluhur geger oleh temuan jenazah pada Jumat pagi (24/7). Polda Jawa Barat (Jabar) kini menyelidiki temuan itu. Mereka mencari tahu penyebab kematian korban yang ditemukan di wilayah Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur sekitar pukul 09.00 WIB itu.

Berdasar keterangan resmi dari Polda Jabar, lokasi temuan jenazah korban berada di Kawasan Tanggul Kayat. Jenazah itu ditemukan oleh seorang petugas keamanan (satpam). Saat ditemukan, korban mengenakan seragam satpam. Temuan itu langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan, korban memang bertugas sebagai satpam. Yang bersangkutan sempat hilang dan dicari oleh rekan sesama satpam lantaran sejak dini hari tidak dapat dihubungi. Paginya, jenazah korban ditemukan dalam posisi telungkup.

”Petugas juga mendapati kedua tangan korban terborgol ke belakang,” kata Hendra.

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, meminta keterangan sejumlah saksi, dan mengevakuasi jenazah untuk dilakukan autopsi.

Hendra menyatakan, saat ini Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab kematian korban.

”Peristiwa tersebut sedang ditangani oleh Polres Purwakarta. Penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, menganalisis rekaman CCTV, serta menunggu hasil autopsi,” terang dia.

Kepada masyarakat setempat, Polda Jabar mengimbau masyarakat tidak berspekulasi. Hendra juga meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian sampai seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia terungkap.