TNI Serahkan Jenazah Pilot PT AMA Air PK-RCY berkewarganegaraan AS kepada Keluarga

JawaPos.com - TNI serahkan jenazah pilot pesawat PT AMA Air PK-RCY berkewarganegaraan Amerika Serikat yakni Nicholas F. Goseli kepada pihak keluarga dan maskapai, Jumat (3/7).

Proses penyerahan itu dilakukan setelah TNI berhasil mengevakuasi jenazah dari lokasi penembakan di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Alhamdulillah, jenazah sudah berhasil dievakuasi oleh pasukan TNI di bawah kendali Kogabwilhan III pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 08.00 WIT, dan saat ini sedang dilakukan pemulasaran jenazah di Rumah Sakit TNI AD Timika. Selanjutnya jenazah akan kami serahkan kepada pihak keluarga dan AMA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III

Letjen TNI Lucky Avianto dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Jumat.

Lucky menjelaskan pada saat yang sama, TNI saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang membunuh Nicholas F. Goseli.

Beberapa upaya pun telah dilakukan dalam rangka pengejaran pelaku mulai dari mencari petunjuk di lapangan hingga mengidentifikasi pelaku.

"Peristiwa ini dilakukan oleh kelompok pimpinan Elkius Kobak, dan dengan bangganya diakui oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, adalah wujud nyata dari paradoks pembangunan daerah dan masyarakat di ufuk timur Indonesia," kata Lucky.