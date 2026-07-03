TNI Serahkan Jenazah Pilot PT AMA Air PK-RCY berkewarganegaraan AS kepada Keluarga

Koops TNI Habema mengevakuasi jenazah pilot pesawat PT AMA Air dari Lapter Balinggama, Yahukimo, pada Jumat (3/7). (Koops TNI Habema)
JawaPos.com - TNI serahkan jenazah pilot pesawat PT AMA Air PK-RCY berkewarganegaraan Amerika Serikat yakni Nicholas F. Goseli kepada pihak keluarga dan maskapai, Jumat (3/7).
Proses penyerahan itu dilakukan setelah TNI berhasil mengevakuasi jenazah dari lokasi penembakan di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
"Alhamdulillah, jenazah sudah berhasil dievakuasi oleh pasukan TNI di bawah kendali Kogabwilhan III pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 08.00 WIT, dan saat ini sedang dilakukan pemulasaran jenazah di Rumah Sakit TNI AD Timika. Selanjutnya jenazah akan kami serahkan kepada pihak keluarga dan AMA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III
Letjen TNI Lucky Avianto dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Jumat.
Lucky menjelaskan pada saat yang sama, TNI saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang membunuh Nicholas F. Goseli.
Beberapa upaya pun telah dilakukan dalam rangka pengejaran pelaku mulai dari mencari petunjuk di lapangan hingga mengidentifikasi pelaku.
"Peristiwa ini dilakukan oleh kelompok pimpinan Elkius Kobak, dan dengan bangganya diakui oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, adalah wujud nyata dari paradoks pembangunan daerah dan masyarakat di ufuk timur Indonesia," kata Lucky.
Oleh karena itu, Lucky memastikan pihaknya akan melakukan upaya maksimal untuk menindak pelaku demi terciptanya keamanan di tanah Papua.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar