Detik-Detik TNI AU Evakuasi Jenazah Korban Kecelakaan Helikopter PK-CFX di Kalbar

JawaPos.com - TNI AU mengerahkan 1 unit Helikopter NAS-332 Super Puma dan beberapa personel pasukan khusus Korpasgat dalam operasi SAR di Kalimantan Barat (Kalbar).

Detik-detik evakuasi korban kecelakaan Helikopter Airbus H130 PK-CFX turut dibagikan oleh Angkatan Udara.

Melalui keterangan resmi pada Jumat (17/4), Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan alutsista dan personel Korpasgat untuk melaksanakan pencarian dari udara.

”Tim berhasil menemukan lokasi helikopter di area perbukitan,” terang dia kepada awak media.

Setelah menemukan keberadaan helikopter yang hilang kontak dan jatuh pada Kamis pagi (16/4) tersebut, misi TNI AU berlanjut.

Hari ini, mereka turut serta mengevakuasi 8 korban kecelakaan tersebut. Para korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dievakuasi ke Pontianak menggunakan helikopter TNI AU.

”Pada misi lanjutan, helikopter TNI AU berhasil mengevakuasi 8 korban meninggal dunia dari lokasi kejadian. Seluruh korban telah tiba di Lanud Supadio untuk penanganan lebih lanjut, dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan,” jelas Nyoman.

Perwira tinggi bintang satu TNI AU itu menyampaikan bahwa operasi SAR tersebut berjalan dengan baik berkat kerja sama semua pihak.

Termasuk Basarnas dan instansi terkait lainnya. Nyoman memastikan, Angkatan Udara selalu siap dilibatkan dalam operasi kemanusiaan.