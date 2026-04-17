Syahrul Yunizar
17 April 2026, 21.53 WIB

Detik-Detik TNI AU Evakuasi Jenazah Korban Kecelakaan Helikopter PK-CFX di Kalbar

TNI AU mengevakuasi 8 jenazah korban kecelakaan helikopter PK-CFX di Kalbar menggunakan helikopter. (TNI AU)

JawaPos.com - TNI AU mengerahkan 1 unit Helikopter NAS-332 Super Puma dan beberapa personel pasukan khusus Korpasgat dalam operasi SAR di Kalimantan Barat (Kalbar).

Detik-detik evakuasi korban kecelakaan Helikopter Airbus H130 PK-CFX turut dibagikan oleh Angkatan Udara.

Melalui keterangan resmi pada Jumat (17/4), Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan alutsista dan personel Korpasgat untuk melaksanakan pencarian dari udara.

”Tim berhasil menemukan lokasi helikopter di area perbukitan,” terang dia kepada awak media.

Setelah menemukan keberadaan helikopter yang hilang kontak dan jatuh pada Kamis pagi (16/4) tersebut, misi TNI AU berlanjut.

Hari ini, mereka turut serta mengevakuasi 8 korban kecelakaan tersebut. Para korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dievakuasi ke Pontianak menggunakan helikopter TNI AU.

”Pada misi lanjutan, helikopter TNI AU berhasil mengevakuasi 8 korban meninggal dunia dari lokasi kejadian. Seluruh korban telah tiba di Lanud Supadio untuk penanganan lebih lanjut, dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan,” jelas Nyoman.

Perwira tinggi bintang satu TNI AU itu menyampaikan bahwa operasi SAR tersebut berjalan dengan baik berkat kerja sama semua pihak.

Termasuk Basarnas dan instansi terkait lainnya. Nyoman memastikan, Angkatan Udara selalu siap dilibatkan dalam operasi kemanusiaan.

”Kami mengerahkan kemampuan terbaik yang dimiliki TNI AU, baik unsur udara maupun personel di lapangan, untuk membantu proses evakuasi. Keselamatan tim menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” imbuhnya.

Editor: Bayu Putra
Artikel Terkait
Kronologi Lengkap Jatuhnya Helikopter PK-CFX di Kalbar, Hilang Kontak 5 Menit Setelah Take Off - Image
Nasional

Kronologi Lengkap Jatuhnya Helikopter PK-CFX di Kalbar, Hilang Kontak 5 Menit Setelah Take Off

17 April 2026, 15.46 WIB

Libatkan Pasukan Khusus TNI AU, TNI SAR Gabungan Temukan Helikopter PK-CFX Jatuh di Sekadau Kalimantan Barat - Image
Berita Daerah

Libatkan Pasukan Khusus TNI AU, TNI SAR Gabungan Temukan Helikopter PK-CFX Jatuh di Sekadau Kalimantan Barat

17 April 2026, 02.20 WIB

Striker Timnas Belanda Absen Main, Memphis Depay Nonton Laga Corinthians Naik Helikopter - Image
Sepak Bola Dunia

Striker Timnas Belanda Absen Main, Memphis Depay Nonton Laga Corinthians Naik Helikopter

08 April 2026, 23.57 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

