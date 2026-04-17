Detik-Detik TNI AU Evakuasi Jenazah Korban Kecelakaan Helikopter PK-CFX di Kalbar

TNI AU mengevakuasi 8 jenazah korban kecelakaan helikopter PK-CFX di Kalbar menggunakan helikopter. (TNI AU)
JawaPos.com - TNI AU mengerahkan 1 unit Helikopter NAS-332 Super Puma dan beberapa personel pasukan khusus Korpasgat dalam operasi SAR di Kalimantan Barat (Kalbar).
Detik-detik evakuasi korban kecelakaan Helikopter Airbus H130 PK-CFX turut dibagikan oleh Angkatan Udara.
Melalui keterangan resmi pada Jumat (17/4), Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan alutsista dan personel Korpasgat untuk melaksanakan pencarian dari udara.
”Tim berhasil menemukan lokasi helikopter di area perbukitan,” terang dia kepada awak media.
Setelah menemukan keberadaan helikopter yang hilang kontak dan jatuh pada Kamis pagi (16/4) tersebut, misi TNI AU berlanjut.
Hari ini, mereka turut serta mengevakuasi 8 korban kecelakaan tersebut. Para korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dievakuasi ke Pontianak menggunakan helikopter TNI AU.
”Pada misi lanjutan, helikopter TNI AU berhasil mengevakuasi 8 korban meninggal dunia dari lokasi kejadian. Seluruh korban telah tiba di Lanud Supadio untuk penanganan lebih lanjut, dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan,” jelas Nyoman.
Perwira tinggi bintang satu TNI AU itu menyampaikan bahwa operasi SAR tersebut berjalan dengan baik berkat kerja sama semua pihak.
Termasuk Basarnas dan instansi terkait lainnya. Nyoman memastikan, Angkatan Udara selalu siap dilibatkan dalam operasi kemanusiaan.
”Kami mengerahkan kemampuan terbaik yang dimiliki TNI AU, baik unsur udara maupun personel di lapangan, untuk membantu proses evakuasi. Keselamatan tim menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” imbuhnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?