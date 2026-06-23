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Ryandi Zahdomo
Rabu, 24 Juni 2026 | 00.20 WIB

Baru 2 Bulan Bebas Penjara, Seorang Residivis Ajak Istri dan Anak Curi Motor

ILUSTRASI CURANMOR. Polisi menunjukkan barang bukti. (Dok/JawaPos.com) - Image

ILUSTRASI CURANMOR. Polisi menunjukkan barang bukti. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sepasang suami istri berinisial PF dan MK terpaksa harus berurusan dengan hukum. Keduanya nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket kawasan Jalan Dermaga, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Mirisnya, dalam melancarkan aksi kriminal tersebut, pasutri ini sengaja membawa anak kandung mereka yang masih berusia sekitar lima tahun untuk mengelabui warga.

Aksi tak terpuji itu sempat terekam jelas oleh kamera CCTV di lokasi kejadian sebelum akhirnya polisi berhasil melacak dan meringkus kedua pelaku.

Kapolsek Duren Sawit Kompol Sutikno menuturkan, para pelaku menggunakan modus keluarga yang sedang berbelanja demi meminimalkan kecurigaan di area parkir minimarket.

"Pelaku kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat yang terparkir di mini market. Istrinya selesai berbelanja membawa sepeda motor yang tadi digunakan untuk datang ke lokasi kejadian," ujar Sutikno, Selasa (23/6).

Setelah situasi dirasa aman, sang suami, PF, langsung mengeksekusi motor korban menggunakan kunci letter T. Sementara sang istri bertindak sebagai pengawas situasi bersama anaknya.

Korban berinisial A yang mendapati motornya raib langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Duren Sawit. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi bergerak cepat memburu pelaku hingga ke tempat persembunyian mereka di kawasan Cipinang Indah, Pulogadung.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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