Polrestro Jakbar kembali Gelar Patroli Titik-Titik Rawan Kejahatan

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat (Polrestro Jakbar) bersama petugas gabungan kembali menggelar razia dan patroli titik rawan kejahatan jalanan pada Jumat. Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Agung Nugroho mengatakan, patroli dilakukan mulai pukul 00.00 - 04.00 WIB, dengan menyasar sejumlah titik rawan di wilayahnya.

"Mulai dari kawasan Daan Mogot, Grogol, Tomang, Slipi, Kembangan, Cengkareng hingga Tubagus Angke dan Hayam Wuruk," kata Agung saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain patroli keliling, petugas juga melaksanakan razia stasioner di sembilan titik berbeda yang tersebar di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, di antaranya kawasan Mangga Besar, Tambora, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk hingga Palmerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, petugas turut mengamankan satu bilah senjata tajam jenis badik yang belum diketahui penggunaannya. "Kegiatan patroli dan razia ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai aksi kriminalitas seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian motor, tawuran hingga gangguan kamtibmas lainnya yang kerap terjadi pada malam hingga dini hari," kata Agung.