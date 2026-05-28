Malam Takbiran Iduladha di Jakut: Polisi Razia Balap Liar, 2 Pengguna Narkoba Tertangkap!

JawaPos.com - Lewat patroli skala besar, Polres Jakarta Utara menciduk dua pengguna narkoba di kawasan Tanjung Priok dan Kelapa Gading.

Langkah ini diambil melalui Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), razia stasioner, serta patroli dialogis demi menjaga wilayah Jakarta Utara tetap kondusif saat malam takbiran.

Dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara bersama Pejabat Utama (PJU), operasi ini menyisir sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas. Petugas fokus mengantisipasi aksi tawuran, balap liar, kejahatan jalanan, hingga penggunaan petasan berbahaya.

Tak hanya berpatroli, petugas di lapangan juga memeriksa kendaraan dan memeriksa orang-orang yang mencurigakan. Razia ketat ini ditargetkan untuk mencegah peredaran senjata tajam (sajam), minuman keras (miras), dan barang terlarang lainnya.

Benar saja, dari penyisiran tersebut, polisi berhasil mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika.

"Hasil kegitan patroli stasioner di wilayah Jakut di dapatkan hasil 2 orang pengguna narkoba di wilayah Tanjungpriok dan Kelapa Gading," ujar Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol. Erick Frendriz dalam keterangannya.

Polisi Ajak Warga Aktifkan Siskamling Selain melakukan razia di jalan raya, personel Polres Metro Jakarta Utara juga bergerak menyambangi sejumlah Pos Pantau dan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Lewat patroli dialogis, polisi langsung bertatap muka dengan warga untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Masyarakat diimbau untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) guna menjaga lingkungan masing-masing.

Polisi juga meminta warga tidak ragu melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan. Masyarakat bisa langsung menghubungi Call Center Polri 110 secara gratis jika menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.