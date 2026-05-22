Polres Jakpus Gelar Razia Dini Hari, Ciduk Pelajar Bawa Celurit dan Temukan Ganja

Polres Jakarta Pusat menggelar razia besar-besaran Jumat (22/5) dini hari. (Istimewa)
JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Pusat bergerak cepat mengamankan wilayah dari ancaman kriminalitas jalanan. Pada Jumat (22/5) dini hari, petugas menggelar razia besar-besaran di sejumlah titik rawan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Razia stasioner yang dimulai pukul 01.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Dr. Reynold E. P. Hutagalung. Hasilnya, polisi sukses menciduk sejumlah pelanggar yang kedapatan membawa narkoba hingga senjata tajam (sajam).
Petugas menyisir berbagai lokasi dan memeriksa pengendara motor yang mencurigakan, mulai dari yang tidak memakai helm, tanpa pelat nomor, hingga yang berboncengan tiga.
Di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Gambir, polisi mengamankan seorang pria berinisial HMG. Dari tangannya, petugas menyita paket diduga sabu, narkotika sintetis, alat hisap (bong), ponsel, dan satu unit sepeda motor.
Tak jauh dari lokasi tersebut, tepatnya di kawasan Banjir Kanal Barat, seorang pelajar berinisial DA juga harus berurusan dengan hukum karena kedapatan membawa sebilah celurit.
Pergeseran operasi ke wilayah Menteng juga membuahkan hasil. Petugas mengamankan tiga botol minuman keras jenis arak Bali dari seorang pengendara.
Di lokasi yang sama, polisi menemukan dua paket ganja yang disembunyikan di dalam bagasi motor, serta 13 butir obat keras jenis tramadol dari pengendara lainnya. Selain barang bukti tersebut, sejumlah kendaraan tanpa surat-surat resmi dan tanpa pelat nomor turut diangkut ke markas Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung menegaskan, razia ini adalah langkah preventif demi menekan angka kriminalitas jalanan dan memberikan rasa aman bagi warga ibu kota.
"Razia ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi untuk mencegah aksi kriminalitas jalanan, penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam serta gangguan kamtibmas lainnya di wilayah Jakarta Pusat," kata Reynold dalam keterangannya, Jumat (22/5).
