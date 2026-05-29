Penyebab Lubang Raksasa Muncul di Lenteng Agung, Ternyata Ada Struktur Tua Ini di Bawah Jalan!

Amblasnya sebagian badan jalan di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, Jakarta Selatan, Jumat (29/5) malam membentuk lubang raksasa. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sebuah lubang raksasa mendadak muncul dan menganga di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, arah Depok pada Kamis (28/5) malam. Peristiwa jalan ambles sepanjang 16 meter ini langsung memicu kemacetan parah dan mengancam keselamatan para pengguna jalan yang melintas.
Penyebab lubang raksasa di Lenteng Agung ini diduga kuat akibat saluran air bawah tanah atau gorong-gorong tua (hong) yang kondisinya sudah keropos termakan usia.
Saluran penghubung (PHB) UI yang berada tepat di bawah badan jalan tersebut memiliki lebar sekitar 3 meter dan panjang 6 meter, yang mengalirkan air menuju Kali Ciliwung.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta langsung menerjunkan alat berat ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat agar jalur utama penghubung Jakarta dan Depok ini bisa segera dilalui dengan aman.
Sebelum ambles total hingga membentuk lubang raksasa, tanda-tanda kerusakan di titik jalan tersebut sebenarnya sudah mulai terlihat. Dinas SDA mengaku telah menerima laporan mengenai kondisi jalan yang bermasalah sejak Rabu malam.
Petugas gabungan dari Dinas SDA dan Dinas Bina Marga pun langsung bergerak melakukan survei lapangan pada Kamis (28/9) pagi untuk memeriksa kondisi permukaan aspal.
Kasatpel SDA Kecamatan Jagakarsa Sartono menjelaskan, pada saat pengecekan awal, kerusakan yang kasat mata baru berupa gelombang di permukaan aspal. Pihak Bina Marga kemudian melakukan penambalan darurat dan memasang rambu peringatan.
Namun, karena tingginya volume kendaraan yang melintas di jalur nadi tersebut, beban jalan tak lagi mampu ditahan oleh struktur di bawahnya.
