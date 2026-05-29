Longsor di Lenteng Agung Jaksel: Jalan Raya Amblas, BPBD Sebut Berpotensi Melebar

JawaPos.com - Akses jalan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan mengalami kelumpuhan sebagian akibat insiden tanah longsor yang terjadi pada Kamis (28/5) malam. Peristiwa pergerakan tanah ini membuat sebagian badan jalan umum amblas dan memicu kepadatan lalu lintas yang cukup parah hingga pagi ini.
Berdasarkan laporan BPBD DKI, pergerakan tanah mulai terdeteksi pada Kamis malam sekitar pukul 22.00 WIB. Lokasi tepatnya berada di Jl. Raya Lenteng Agung, RT 07/RW 02, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Pemicu utama amblasnya jalan raya ini diketahui berasal dari masalah saluran air di sekitar lokasi kejadian.
"Pergerakan tanah/longsor pada saluran PHB UI menuju aliran Kali Ciliwung," tulis laporan tersebut, Jumat (29/5).
Akibatnya, sebagian badan jalan umum amblas dan tidak bisa dilewati kendaraan. Efek domino dari peristiwa ini langsung terasa pada Jumat pagi, di mana arus lalu lintas di sekitar Lenteng Agung terpantau padat merayap karena lajur jalan yang menyempit.
Meskipun kerusakan infrastruktur jalan cukup mengkhawatirkan, BPBD DKI Jakarta memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tanah longsor di Jagakarsa ini.
Sedangkan kerugian material masih dalam proses pendataan. Saat ini, situasi di lapangan masih dipantau ketat karena tanah longsor tersebut dikhawatirkan akan meluas jika tidak segera ditangani.
"Perlu penanganan segera karena tanah bergerak/longsor berpotensi melebar," terangnya.
Sejumlah instansi gabungan dari Pemprov DKI, mulai dari P2B BPBD DKI Jakarta, Sudin Bina Marga, Sudin SDA, Satpol PP, Dishub, hingga Polsek Jagakarsa sudah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan kaji cepat dan mengatur lalu lintas.
