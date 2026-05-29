Truk Sudin SDA Terperosok di Dekat Jalan Amblas di Lenteng Agung

JawaPos.com - Truk milik Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan yang membawa sisa-sisa puing, terperosok ke jalanan yang amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa arah Depok, Jumat (29/5).

Dilansir dari Antara, pada pukul 11.30 WIB, terlihat truk pengangkut sisa puing milik Sudin SDA berada di lokasi jalan amblas tersebut.

Saat melintasi jalanan itu, truk tiba-tiba terperosok di kanan jalan, diduga akibat keberatan muatan di dalam truk dan as roda belakang patah.

Pengemudi juga sempat kesulitan keluar dari truk, namun akhirnya dapat menyelamatkan diri.

Sementara itu, evakuasi truk tersebut dilakukan dengan menggunakan ekskavator. Pengendara motor (pemotor) diimbau agar mengambil jalan tikus untuk menghindari jalan amblas tersebut.

Pada pukul 12.00 WIB, truk tersebut berhasil dievakuasi. Lalu lintas kemudian dibuka, dan pengendara hanya bisa melaju dengan menggunakan satu jalur.

Sampai dengan saat ini, polisi, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Dinas SDA DKI masih berkoordinasi terkait penanganan jalan amblas tersebut.

Kerusakan jalan tersebut diketahui terjadi secara bertahap sejak Rabu (27/5). Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan telah melakukan penanganan awal dengan menggunakan material aspal dingin (coldmix) guna menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.