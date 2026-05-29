Ryandi Zahdomo
Jumat, 29 Mei 2026 | 13.17 WIB

Maling Motor di Grogol Ngaku Dapat Bisikan Temui Prabowo, Ternyata Positif Sabu!

Ilustrasi curanmor. (Dok. JawaPos)

JawaPos.com - Aksi nekat seorang pria berinisial MS di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, mendadak viral dan bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, pria ini nekat membawa kabur sebuah sepeda motor dengan alasan yang sangat tidak biasa, yaitu mengaku mendapat "bisikan gaib" untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Peristiwa pencurian motor ini terjadi di kawasan kos-kosan Social Hub Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Rabu (27/6). Alih-alih sampai ke Menteng untuk bertemu sang Presiden, pelarian MS justru berakhir di tangan pihak kepolisian.

Modus Dorong Motor dan "Prank" Driver Ojol
Dalam melancarkan aksinya, MS menggunakan modus yang cukup licik. Ia menggasak motor korban bukan dengan cara merusak kunci, melainkan dengan cara mendorongnya keluar dari area kos-kosan.

Uniknya, di tengah jalan pelaku sempat kehabisan tenaga dan meminta bantuan kepada seorang pengemudi ojek online (ojol). Kepada sang driver ojol, MS berdalih bahwa sepeda motor Honda yang dibawanya sedang mogok dan butuh bantuan untuk didorong (step).

"Si ojol ini tidak tahu kalau motor itu hasil curian, jadi dibantu mendorong," ujar Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan.

Kronologi Penangkapan dan Alasan Bisikan Gaib

Gerak-gerik MS pasca-mencuri ternyata memicu kecurigaan petugas di wilayah lain. Pelaku pertama kali diendus dan diamankan oleh personel Polsek Sunda Kelapa sebelum akhirnya diserahkan ke wilayah hukum tempat kejadian perkara (TKP).

"Dari Polsek Sunda Kelapa sudah mengidentifikasi dan mengamankan pelaku. Setelah itu kami dari Reskrim Polsek Grogol Petamburan menjemput tersangka beserta barang bukti satu unit motor Honda," kata Alexander.

Saat diinterogasi oleh penyidik, MS memberikan pengakuan yang mencengangkan. Ia mengklaim ada suara misterius di kepalanya yang menuntunnya melakukan aksi kriminal tersebut demi bisa menuju ke kawasan Jakarta Pusat.

"Katanya bisikan itu menyuruh dia ketemu Prabowo di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Setelah itu bisikan tersebut mengarahkan dia ke kos-kosan tempat kejadian, lalu dia melakukan pencurian motor," ujarnya.

