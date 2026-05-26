Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Selasa, 26 Mei 2026 | 21.37 WIB

Presiden Prabowo Laksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato KEM-PPKF 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5). (Nurul F/JawaPos.com) - Image

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato KEM-PPKF 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5). (Nurul F/JawaPos.com)

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Sebab, Kepala Negara telah berangkat menuju Prancis dalam rangka kunjungan kenegaraan sejak Senin malam (25/5).

Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, saat memberikan keterangan pers mengenai hewan kurban presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5).

"Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis," kata Juri Ardiantoro.

Ia menjelaskan, Praboowo dijadwalkan masih berada di Prancis saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, pada Rabu (27/5).

Karena itu, agenda salat Idul Adha presiden akan menyesuaikan dengan situasi dan rangkaian kegiatan selama berada di negara tersebut.

"Jadi, tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana. Jadi, tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Nanti kita tunggu saja," ujarnya.

Sementara terkait rincian agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Prancis, Juri belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyebut informasi itu nantinya akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

"Nanti Pak Menlu yang menjelaskan," pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
400 Calon Pemimpin BUMN Dapat Pembekalan Langsung dari Prabowo - Image
Nasional

400 Calon Pemimpin BUMN Dapat Pembekalan Langsung dari Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 18.16 WIB

Rupiah Tertekan di Era Prabowo, Mampukah Strategi Habibie Jadi Solusi? - Image
Ekonomi

Rupiah Tertekan di Era Prabowo, Mampukah Strategi Habibie Jadi Solusi?

Minggu, 24 Mei 2026 | 05.03 WIB

Prabowo Panggil Pejabat Aktif dan Eks Era SBY Bahas Soal Ekonomi - Image
Nasional

Prabowo Panggil Pejabat Aktif dan Eks Era SBY Bahas Soal Ekonomi

Minggu, 24 Mei 2026 | 01.37 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore