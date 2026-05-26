Presiden Prabowo Laksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Sebab, Kepala Negara telah berangkat menuju Prancis dalam rangka kunjungan kenegaraan sejak Senin malam (25/5).

Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, saat memberikan keterangan pers mengenai hewan kurban presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5).

"Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis," kata Juri Ardiantoro.

Ia menjelaskan, Praboowo dijadwalkan masih berada di Prancis saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, pada Rabu (27/5).

Karena itu, agenda salat Idul Adha presiden akan menyesuaikan dengan situasi dan rangkaian kegiatan selama berada di negara tersebut.

"Jadi, tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana. Jadi, tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Nanti kita tunggu saja," ujarnya.

Sementara terkait rincian agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Prancis, Juri belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyebut informasi itu nantinya akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.