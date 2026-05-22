Kebakaran Binus Kemanggisan Pagi Ini, Kuliah Dialihkan ke Zoom, Mahasiswa Kebingungan

Tangkapan layar asap tebal membumbung tinggi dari salah satu gedung di area Binus Kampus Anggrek, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (22/5/2026) pagi. (ANTARA/Risky Syukur).
Kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba ini sempat memicu kebingungan. Pasalnya, banyak mahasiswa yang sudah telanjur tiba di lokasi namun dilarang masuk oleh petugas keamanan karena area kampus diselimuti asap tebal.
Mahasiswa Kecele, Sudah Telanjur Datang dari Depok
Pengumuman darurat mengenai musibah kebakaran dan pengalihan kelas ke aplikasi Zoom baru menyebar di grup WhatsApp saat sebagian mahasiswa sedang dalam perjalanan. Salah satu mahasiswa semester dua, Jason, 20, mengaku terkejut karena akses gerbang utama sudah ditutup total saat ia tiba.
"Dari Depok, berangkat dari jam 06.15 WIB lah tadi, belum ada info kalau kampus kebakaran. Kebetulan saya nyetir mobil kan, jadi enggak ngecek handphone," ujar Jason, Jumat (22/5).
Jason yang datang pagi-pagi buta akhirnya terpaksa gigit jari dan harus mengikuti perkuliahan dari dalam mobilnya.
"Nyampe sini sekitar jam 07.00 WIB ternyata gerbangnya ditutup, dibilangin gak bisa masuk ada kebakaran. Bingung lah saya, udah nyampe gini kan," ungkapnya.
"Harusnya kelas jam 07.20 WIB, akhirnya dialihkan ke Zoom, online doang sampai jam 09.00 WIB. Pokoknya diumumin kalau kampus tuh ada kebakaran, terus langsung disaranin buat pakai online Zoom meeting gitu," sambungnya.
Diduga Korsleting Listrik di Ruang Auditorium
Cerita serupa datang dari Morio, 20, mahasiswa jurusan Computer Science. Meski tidak ada kelas reguler, ia dijadwalkan mengikuti pelatihan sejak pagi hari. Berdasarkan informasi yang ia himpun dari petugas di lapangan, api diduga kuat berasal dari korsleting listrik di area atas gedung.
"Awalnya sih sebenernya saya ada jadwal training hari ini, gak ada jadwal kelas. Cuma pas baru nyampe sini kok langsung rame, kebakaran nih," kata Morio.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah