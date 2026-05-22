Kebakaran Binus Kemanggisan Pagi Ini, Kuliah Dialihkan ke Zoom, Mahasiswa Kebingungan

JawaPos.com - Kampus Bina Nusantara (Binus) Anggrek di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat mendadak mencekam pada Jumat (22/5) pagi. Insiden kebakaran Binus Kemanggisan yang terjadi subuh tadi memaksa pihak rektorat menghentikan seluruh aktivitas tatap muka dan mengalihkan perkuliahan secara daring (online). Kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba ini sempat memicu kebingungan. Pasalnya, banyak mahasiswa yang sudah telanjur tiba di lokasi namun dilarang masuk oleh petugas keamanan karena area kampus diselimuti asap tebal.

Mahasiswa Kecele, Sudah Telanjur Datang dari Depok

Pengumuman darurat mengenai musibah kebakaran dan pengalihan kelas ke aplikasi Zoom baru menyebar di grup WhatsApp saat sebagian mahasiswa sedang dalam perjalanan. Salah satu mahasiswa semester dua, Jason, 20, mengaku terkejut karena akses gerbang utama sudah ditutup total saat ia tiba.

"Dari Depok, berangkat dari jam 06.15 WIB lah tadi, belum ada info kalau kampus kebakaran. Kebetulan saya nyetir mobil kan, jadi enggak ngecek handphone," ujar Jason, Jumat (22/5).

Jason yang datang pagi-pagi buta akhirnya terpaksa gigit jari dan harus mengikuti perkuliahan dari dalam mobilnya.

"Nyampe sini sekitar jam 07.00 WIB ternyata gerbangnya ditutup, dibilangin gak bisa masuk ada kebakaran. Bingung lah saya, udah nyampe gini kan," ungkapnya.

"Harusnya kelas jam 07.20 WIB, akhirnya dialihkan ke Zoom, online doang sampai jam 09.00 WIB. Pokoknya diumumin kalau kampus tuh ada kebakaran, terus langsung disaranin buat pakai online Zoom meeting gitu," sambungnya.

Diduga Korsleting Listrik di Ruang Auditorium

Cerita serupa datang dari Morio, 20, mahasiswa jurusan Computer Science. Meski tidak ada kelas reguler, ia dijadwalkan mengikuti pelatihan sejak pagi hari. Berdasarkan informasi yang ia himpun dari petugas di lapangan, api diduga kuat berasal dari korsleting listrik di area atas gedung.