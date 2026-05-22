Kampus Binus Kemanggisan Kebakaran Pagi Ini, Ruang Auditorium Lantai Atas Hangus, Begini Kondisinya Sekarang

JawaPos.com - Kebakaran melanda salah satu gedung di Kampus Binus Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (22/5) pagi. Kobaran api dilaporkan membakar area ruang auditorium yang terletak di lantai atas gedung kampus tersebut.

Petugas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran (Gulkarmat) Jakarta Barat langsung bergerak cepat ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah sebelum merembet ke area lain.

Kronologi dan Pengerahan Personel di Lokasi

Berdasarkan data penanganan, laporan kebakaran pertama kali diterima oleh petugas pada pagi hari. Sebagai respons cepat, belasan armada pemadam kebakaran langsung diluncurkan ke lokasi kejadian di Jalan Raya Kebon Jeruk.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi menjelaskan, personelnya sempat menghadapi tantangan visual saat pertama kali tiba di lokasi akibat kepulan asap yang sangat pekat.

"Untuk kejadian pukul 05.30 beritanya dari Satgas di Kebon Jeruk, 06.05 di gedung Binus kita luncurkan sebanyak 12 mobil," ujar Syaiful di lokasi, Jumat (22/5).

Syaiful menambahkan, armada yang dikerahkan membawa 12 mobil dengan 60 personel.

Titik Api di Ruang Auditorium Kampus

Petugas memastikan bahwa area yang terdampak langsung oleh insiden ini adalah fasilitas ruang pertemuan Auditorium. Beruntung, gerak cepat petugas berhasil mengisolasi pergerakan api.