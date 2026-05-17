Novia Herawati
Senin, 18 Mei 2026 | 06.12 WIB

Usai Kebakaran Gedung Pusat Jantung, RSUD Dr Soetomo Surabaya Buka Lagi Layanan Rawat Jalan

Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo mengalami kebakaran pada Jumat pagi (15/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pascakebakaran yang melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) pada Jumat pagi (15/5), RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, kembali membuka layanan poliklinik (rawat jalan) jantung.

Kepala Instalasi Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD dr Soetomo, Martha Kurnia Kusumawardani mengatakan mulai Senin (18/5), pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan beberapa penyesuaian.

"Pelayanan rawat jalan di Gedung PPJT tetap diselenggarakan pada Senin, 18 Mei 2026, khusus pelayanan di lantai dasar hingga lantai 3. Pelayanan dibuka sesuai jam operasional pukul 07.00 - 15.00 WIB," ujarnya, Minggu (17/5).

Sementara layanan CPU dan Gawat Darurat Jantung sudah dibuka sejak Sabtu (16/5) untuk pelayanan pasien maupun rujukan. Operasional pelayanan jantung gawat darurat sementara waktu dipusatkan di IGD RSUD Dr. Soetomo.

"Pelayanan Cathlab PJT Jantung tetap terbuka untuk kondisi darurat atau emergensi sejak Senin, 18 Mei 2026. Sementara operasional pelayanan dialihkan ke Cathlab GBPT (EVANI)," imbuhnya.

Pelayanan pasien rawat inap jantung sejak Jumat, 15 Mei 2026 dialihkan ke ruang low care buffer, sedangkan pelayanan perawatan kritis penyakit jantung dialihkan ke ruang ICU GBPT dan ICU Isolasi (eks ICCU).

"Kemudian untuk tindakan operasi bedah jantung dan pembuluh darah yang bersifat darurat, sementara dialihkan ke Gedung Bedah Pusat (RSUD Dr Soetomo usai insiden kebakaran)," ucap Martha.

RSUD Dr. Soetomo menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan layanan kesehatan terbaik dengan memprioritaskan keselamatan pasien, keluarga pasien, dan seluruh tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit.

"Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penanganan kejadian ini, baik dari pihak pemadam kebakaran, aparat keamanan, hingga media massa," pungkasnya.

Kronologi singkat

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
