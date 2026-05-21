Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Kamis, 21 Mei 2026 | 20.15 WIB

Diduga Lecehkan Anak Didiknya, Polisi Proses Hukum Pelatih Inline Skate di Tangsel 

Gambar utama - Image

JawaPos.com - Polda Metro Jaya turun tangan dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Dalam kasus tersebut, korban yang merupakan seorang atlet inline skate diduga dilecehkan oleh pelatihnya sendiri. 

Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari memastikan, penanganan kasus tersebut mengutamakan perlindungan terhadap korban. Berdasar informasi yang sudah diperoleh polisi, korban merupakan anak berusia 16 tahun. Karena itu, proses pemeriksaan dilakukan penuh kehati-hatian memperhatikan kondisi psikologis korban.

”Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, kami memastikan proses penanganan dilakukan dengan mengedepankan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban,” ungkap dia kepada awak media pada Kamis (21/5).

Menurut Rita, kasus tersebut bermula dari relasi antara pelatih sebagai tersangka dengan dan anak didiknya dalam sebuah klub olahraga. Penyidik menduga tersangka memanfaatkan relasi kepercayaan tersebut sebagai modus untuk melecehkan korban yang masih berusia di bawah umur.

”Hasil penyidikan sementara, tersangka diduga memanfaatkan relasi kepercayaan sebagai pelatih terhadap korban. Peristiwa ini terjadi dalam rentang waktu tertentu di wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan,” terang Rita.

Menurut perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu, kasus tersebut terungkap setelah keluarga korban mengetahui adanya komunikasi antara korban dengan tersangka. Setelah mendapat pendampingan, korban kemudian menjalani pemeriksaan secara bertahap sampai bersedia menyampaikan peristiwa yang telah dialaminya.

”Penyidik telah memeriksa korban, keluarga, saksi terkait, ahli psikologi, ahli digital forensik, serta tenaga medis untuk memperkuat pembuktian perkara,” ungkap dia. 

Terpisah, Kasubdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kompol Donny Kristian Bara’langi menyatakan bahwa sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen pendukung sudah diamankan oleh penyidik. Pendampingan terhadap korban juga terus dilakukan untuk memastikan korban mendapat ruang aman selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Polda Metro Jaya mengimbau orang tua, keluarga, dan lingkungan pendidikan serta klub olahraga korban meningkatkan pengawasan terhadap anak. Donny juga meminta masyarakat segera melapor apabila mengetahui atau mencurigai terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak.

“Kami mengajak semua pihak bersama-sama menjaga ruang tumbuh anak agar tetap aman. Apabila mengetahui atau mencurigai adanya kekerasan terhadap anak, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditangani secara cepat dan tepat,” ajaknya.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Begal Merajalela di Jakarta, Polda Metro Jaya Terus Gencarkan Patroli di Daerah Rawan - Image
Jabodetabek

Begal Merajalela di Jakarta, Polda Metro Jaya Terus Gencarkan Patroli di Daerah Rawan

Rabu, 20 Mei 2026 | 19.44 WIB

Jakarta Dipasangi 27 Ribu CCTV untuk Cegah Pembegalan, Kriminolog UI: Penjahat selalu Hindari Kamera Pengawas   - Image
Jabodetabek

Jakarta Dipasangi 27 Ribu CCTV untuk Cegah Pembegalan, Kriminolog UI: Penjahat selalu Hindari Kamera Pengawas  

Selasa, 19 Mei 2026 | 23.17 WIB

Sudah Tangkap 8 Tersangka, Polda Metro Jaya Terus Buru Begal di Jakarta dan Sekitarnya - Image
Jabodetabek

Sudah Tangkap 8 Tersangka, Polda Metro Jaya Terus Buru Begal di Jakarta dan Sekitarnya

Selasa, 19 Mei 2026 | 18.22 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore