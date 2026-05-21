Tak Sanggup Bayar Operasi 150 Juta, Pria Korban Pembacokan di Tomang Nekat Pulang dari Rumah Sakit

JawaPos.com - Gunawan, 33, pria yang viral di media sosial akibat bersimbah darah di kawasan Tomang, Jakarta Barat, membuat keputusan mengejutkan. Meski tubuhnya masih dipenuhi perban dan menerima lebih dari 100 jahitan, ia memilih nekat pulang dari Rumah Sakit Sumber Waras karena takut tidak bisa membayar biaya medis.

Kepulangan Gunawan yang tiba-tiba ini sontak mengagetkan para tetangga di kontrakan tempat tinggalnya di Jalan Tomang Mandala, Grogol Petamburan.

Saat ditemui, Gunawan tampak hanya mengenakan sarung tanpa kaus dengan perban yang melilit kepala, leher, hingga badannya. Ia mengaku trauma dan hanya kembali untuk mengambil pakaian sebelum mengungsi.

"Saya masih trauma kalau di sini. Ini mau ke rumah teman dulu," ujar Gunawan, Kamis (21/5).

Tak Sanggup Bayar Operasi Rp150 Juta Aksi pembacokan di Tomang tersebut rupanya menyisakan luka yang amat parah di tubuh Gunawan. Ia dihujani sembilan kali sabetan senjata tajam hingga harus mendapatkan penanganan darurat.

"Saya dijahit lebih dari 100 jahitan karena emang kemarin dibacoknya lumayan banyak. Ada sekitar sembilan bacokan," kata Gunawan.

Alasan utama Gunawan memilih pulang dini dari rumah sakit adalah faktor biaya. Ia mengaku langsung tiarap saat mendengar estimasi biaya operasi yang menyentuh angka ratusan juta rupiah.

"Ya karena kita kan berjalan bayarannya. Jadi kita takut enggak sanggup bayarannya kayak gitu. Kemarin aja kalau kita dioperasi tuh sampai Rp 150 juta katanya," ujar Gunawan.