Selain Sale Hingga 70 Persen di 104 Mal Jakarta, Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 Angkat Budaya Betawi

JawaPos.com - Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 kembali digelar, yang akan memanjakan masyarakat dengan diskon besar hingga 70 persen. Namun, nilai penting untuk memperkenalkan budaya Betawi tetap dilakukan selama FJGS 2026.

Diungkapkan Ellen Hidayat selaku Plt. Ketua Festival Jakarta Great Sale, FJGS tahun ini juga menjadi momentum untuk mengangkat budaya Betawi di tengah era globalisasi. Terlebih target pengunjung bukan hanya masyarakat lokal tapi juga pengunjung mancanegara.

“Mengajak seluruh pusat belanja anggota APPBI DKI Jakarta untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya tradisional kepada masyarakat dan wisatawan,” ujar Ellen dalam konferensi pers baru-baru ini.

Terlebih, Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 juga digelar dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Festival belanja tahunan ini pun mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita sebagai rangkaian perjalanan menuju 5 abad Jakarta.

"Melalui tema Jakarta Belanja Penuh Cerita, kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global yang terus berkembang," terang Ellen.

Konferensi pers Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026. (ist)

Nantinya FJGS 2026 akan berlangsung pada 10 Juni hingga 22 Juli 2026. Diikuti oleh ribuan outlet ritel dari 104 pusat perbelanjaan anggota Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) ambil bagian sebagai sponsor utama kategori Bank Partner FJGS tahun ini.

Ajang tersebut juga menjadi bentuk kolaborasi antara pusat perbelanjaan, pelaku usaha, UMKM, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menggerakkan ekonomi ibu kota.

Sale Hingga 70 Persen

Tentu primadona dari ajang belanja tahunan ini adalah diskon yang besar-besaran. Elleh bahkan meminta para mall memberikan diskon hingga 70 persen di 104 pusat perbelanjaan APPBI. Selain itu akan berlangsung All Day Sale, Midnight Sale, hingga program belanja berhadiah mobil listrik AION V Exclusive melalui aplikasi EShoppercard.