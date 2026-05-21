Selain Sale Hingga 70 Persen di 104 Mal Jakarta, Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 Angkat Budaya Betawi

Ilustrasi ondel-ondel. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 kembali digelar, yang akan memanjakan masyarakat dengan diskon besar hingga 70 persen. Namun, nilai penting untuk memperkenalkan budaya Betawi tetap dilakukan selama FJGS 2026.
Diungkapkan Ellen Hidayat selaku Plt. Ketua Festival Jakarta Great Sale, FJGS tahun ini juga menjadi momentum untuk mengangkat budaya Betawi di tengah era globalisasi. Terlebih target pengunjung bukan hanya masyarakat lokal tapi juga pengunjung mancanegara.
“Mengajak seluruh pusat belanja anggota APPBI DKI Jakarta untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya tradisional kepada masyarakat dan wisatawan,” ujar Ellen dalam konferensi pers baru-baru ini.
Baca Juga:Nvidia Raup Laba Fantastis Rp 1.030 Triliun, Investasi AI Raksasa Teknologi Dunia Masih Melesat
Terlebih, Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 juga digelar dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Festival belanja tahunan ini pun mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita sebagai rangkaian perjalanan menuju 5 abad Jakarta.
"Melalui tema Jakarta Belanja Penuh Cerita, kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global yang terus berkembang," terang Ellen.
Nantinya FJGS 2026 akan berlangsung pada 10 Juni hingga 22 Juli 2026. Diikuti oleh ribuan outlet ritel dari 104 pusat perbelanjaan anggota Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) ambil bagian sebagai sponsor utama kategori Bank Partner FJGS tahun ini.
Ajang tersebut juga menjadi bentuk kolaborasi antara pusat perbelanjaan, pelaku usaha, UMKM, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menggerakkan ekonomi ibu kota.
Sale Hingga 70 Persen
Tentu primadona dari ajang belanja tahunan ini adalah diskon yang besar-besaran. Elleh bahkan meminta para mall memberikan diskon hingga 70 persen di 104 pusat perbelanjaan APPBI. Selain itu akan berlangsung All Day Sale, Midnight Sale, hingga program belanja berhadiah mobil listrik AION V Exclusive melalui aplikasi EShoppercard.
Dengan penawaran tersebut, Ellen optimistis transaksi ritel selama penyelenggaraan FJGS 2026 dapat mencapai Rp 16 triliun. Keyakinan nilai tersebut akan meningkat dibanding realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 15,5 triliun.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah