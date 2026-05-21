Ryandi Zahdomo
Kamis, 21 Mei 2026 | 21.16 WIB

Banjir Diskon 70%! Festival Jakarta Great Sale 2026 Digelar di 104 Mal, Berhadiah Mobil Listrik

Pengunjung berbelanjaa saat gelaran Jakarta Kreatif Festival (JaKreatiFest) dan Jakarta Great Sale.

JawaPos.com - Warga Jakarta dan sekitarnya siap-siap dimanjakan dengan pesta diskon terbesar tahun ini. Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta menuju usia 5 abad, Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 kembali digelar.

Mengusung tema "Jakarta Belanja Penuh Cerita", ajang belanja tahunan ini akan berlangsung mulai 10 Juni hingga 22 Juli 2026. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 104 pusat perbelanjaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta ikut ambil bagian.

Plt. Ketua Festival Jakarta Great Sale, Ellen Hidayat, menegaskan bahwa FJGS bukan sekadar agenda promosi musiman. Acara ini merupakan sinergi besar untuk mendongkrak roda ekonomi ibu kota.

"Melalui tema Jakarta Belanja Penuh Cerita, kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global yang terus berkembang," ujar Ellen dalam konferensi pers di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Rabu (20/5).

Target Transaksi Rp 16 Triliun dan Banjir Promo Melimpah

Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi, Ellen optimistis perputaran uang selama FJGS 2026 mampu menembus angka Rp 16 triliun, meningkat dari capaian tahun lalu sebesar Rp 15,5 triliun. Optimisme ini didukung oleh sederet program belanja agresif yang siap memanjakan konsumen.

"Mulai dari diskon hingga 70 persen, All Day Sale, Midnight Sale, hingga program belanja berhadiah mobil listrik AION V Exclusive melalui aplikasi EShoppercard, Perhiasan Emas dan Berlian total senilai 50 juta, Voucher Belanja total senilai 150 juta," terangnya.

Selain berburu diskon di 104 mal, pengunjung juga bisa menikmati beragam kegiatan sosial dan budaya. Mulai dari aksi donor darah, cek kesehatan gratis, pameran UMKM binaan Pemprov DKI, hingga pawai defile di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Ada juga turnamen badminton antar-mal yang digelar 2-3 Juni 2026 di Emporium Pluit Mall sebagai rangkaian pembuka.

Festival Jakarta Great Sale 2026 sendiri rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Rabu, 10 Juni 2026 di Central Park Mall 2 (CP2).

Cara Ikut Undian E-Shoppercard: Belanja Rp 50 Ribu Bisa Dapat Mobil Listrik

