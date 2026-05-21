Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 22 Mei 2026 | 00.32 WIB

Pemprov DKI Perketat Pengawasan Hewan Kurban Antisipasi PMK dan LSD

Sapi kurban yang dijual di salah satu lapak sentra penjualan hewan kurban di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Sapi kurban yang dijual di salah satu lapak sentra penjualan hewan kurban di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke ibu kota menjelang Idul Adha 2026 untuk mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD).

"Kami terus awasi hewan kurban, tentunya langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD)," kata

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan A. Sidabalok dalam pengecekan hewan menjelang Idul Adha 2026 di Perumda Dharma Jaya, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut dia, PMK dan LSD atau penyakit kulit berbenjol pada hewan kurban tengah marak di beberapa daerah. Oleh karenanya, perlu pengawasan untuk mengantisipasi penyakit menular tersebut.

Pengawasan dilakukan mulai dari daerah asal hewan hingga saat tiba di Jakarta, sehingga hewan yang diperjualbelikan untuk masyarakat sudah terjamin kesehatannya.

Hasudungan menjelaskan seluruh hewan kurban yang masuk ke Jakarta wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal.

Selain itu, hewan juga harus memiliki Sertifikat Veteriner yang menyatakan ternak bebas dari penyakit berbahaya.

Menurut Hasudungan, proses pengawasan dilakukan melalui sistem iSIKHNAS yang dapat memantau lalu lintas hewan secara nasional.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Trotoar Johar Baru Jadi Lapak Hewan Kurban, Camat Mengaku Kecolongan - Image
Jabodetabek

Trotoar Johar Baru Jadi Lapak Hewan Kurban, Camat Mengaku Kecolongan

Senin, 18 Mei 2026 | 22.08 WIB

Platform Digital Mudahkan Proses Ber-Qurban, Nggak Takut Bau dan Panas Saat Hunting Kambing atau Sapi - Image
Aplikasi

Platform Digital Mudahkan Proses Ber-Qurban, Nggak Takut Bau dan Panas Saat Hunting Kambing atau Sapi

Jumat, 15 Mei 2026 | 18.47 WIB

Lapak Hewan Kurban di Surabaya Diawasi Ketat, Wajib Sediakan Area Isolasi dan Tempat Limbah - Image
Surabaya Raya

Lapak Hewan Kurban di Surabaya Diawasi Ketat, Wajib Sediakan Area Isolasi dan Tempat Limbah

Jumat, 15 Mei 2026 | 04.54 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore