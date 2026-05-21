Pemprov DKI Perketat Pengawasan Hewan Kurban Antisipasi PMK dan LSD

JawaPos.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke ibu kota menjelang Idul Adha 2026 untuk mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD).

"Kami terus awasi hewan kurban, tentunya langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD)," kata

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan A. Sidabalok dalam pengecekan hewan menjelang Idul Adha 2026 di Perumda Dharma Jaya, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut dia, PMK dan LSD atau penyakit kulit berbenjol pada hewan kurban tengah marak di beberapa daerah. Oleh karenanya, perlu pengawasan untuk mengantisipasi penyakit menular tersebut.

Pengawasan dilakukan mulai dari daerah asal hewan hingga saat tiba di Jakarta, sehingga hewan yang diperjualbelikan untuk masyarakat sudah terjamin kesehatannya.

Hasudungan menjelaskan seluruh hewan kurban yang masuk ke Jakarta wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal.

Selain itu, hewan juga harus memiliki Sertifikat Veteriner yang menyatakan ternak bebas dari penyakit berbahaya.