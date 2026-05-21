Pemprov DKI Perketat Pengawasan Hewan Kurban Antisipasi PMK dan LSD

Sapi kurban yang dijual di salah satu lapak sentra penjualan hewan kurban di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke ibu kota menjelang Idul Adha 2026 untuk mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD).
"Kami terus awasi hewan kurban, tentunya langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD)," kata
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan A. Sidabalok dalam pengecekan hewan menjelang Idul Adha 2026 di Perumda Dharma Jaya, Jakarta Timur, Kamis.
Menurut dia, PMK dan LSD atau penyakit kulit berbenjol pada hewan kurban tengah marak di beberapa daerah. Oleh karenanya, perlu pengawasan untuk mengantisipasi penyakit menular tersebut.
Pengawasan dilakukan mulai dari daerah asal hewan hingga saat tiba di Jakarta, sehingga hewan yang diperjualbelikan untuk masyarakat sudah terjamin kesehatannya.
Hasudungan menjelaskan seluruh hewan kurban yang masuk ke Jakarta wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal.
Selain itu, hewan juga harus memiliki Sertifikat Veteriner yang menyatakan ternak bebas dari penyakit berbahaya.
Menurut Hasudungan, proses pengawasan dilakukan melalui sistem iSIKHNAS yang dapat memantau lalu lintas hewan secara nasional.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah