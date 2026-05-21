Viral Jual-Beli Kartu Jakcard Gratis di Threads, Pramono Ancam Sanksi Tegas Ordal!

JawaPos.com - Kasus viral dugaan jual beli Kartu Layanan Gratis (KLG) untuk moda transportasi massal di Jakarta langsung mendapat respons keras Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk kecurangan, termasuk jika ada indikasi keterlibatan "orang dalam" (ordal).

Pramono meminta investigasi mendalam dilakukan agar sistem transportasi Jakarta tetap berjalan transparan dan akuntabel.

Pramono mengaku terus memantau perkembangan kasus yang sempat gaduh di media sosial ini. Ia memastikan sanksi berat menanti siapa saja yang terbukti bermain dalam praktik ilegal tersebut.

"Saya kebetulan mengikuti dan saya meminta untuk siapa pun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas," ujarnya, Rabu (20/5).

Menurutnya, langkah tegas ini sangat penting untuk menjaga integritas pelayanan publik di Jakarta yang kini tengah bertransformasi menuju digitalisasi yang bersih.

"Karena sekarang ini bagian dari transparansi untuk pengaturan sistem transportasi di Jakarta, termasuk kartu yang dimiliki itu dilakukan secara transparan dan terbuka," lanjut Pramono.