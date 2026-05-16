Antara
Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.13 WIB

Sebagian Jakarta akan Diguyur Hujan pada Sabtu Siang hingga Sore

ILUSTRASI: Pekerja memakai payung saat hujan mengguyur kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan pada Sabtu (16/5) siang hingga sore.

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg mengungkapkan, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu akan diselimuti awan tebal sepanjang hari mulai dari pagi hingga malam.

Kemudian di Jakarta Barat diprakirakan juga akan diselimuti awan tebal. Namun, wilayah ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada sore hari.

Sementara itu di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, BMKG memprakirakan ketiga wilayah ini akan turun hujan pada siang hingga sore hari.

Rata-rata suhu di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat sekitar 24-29 derajat Celcius. Sedangkan rata-rata suhu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan sekitar 24-30 derajat Celcius.

Sedangkan rata-rata suhu di Jakarta Utara diprakirakan sekitar 25-29 derajat Celcius dan Kepulauan Seribu diprakirakan sekitar 27-28 derajat Celcius.

