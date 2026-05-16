Sebagian Jakarta akan Diguyur Hujan pada Sabtu Siang hingga Sore

ILUSTRASI: Pekerja memakai payung saat hujan mengguyur kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan pada Sabtu (16/5) siang hingga sore.
BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg mengungkapkan, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu akan diselimuti awan tebal sepanjang hari mulai dari pagi hingga malam.
Kemudian di Jakarta Barat diprakirakan juga akan diselimuti awan tebal. Namun, wilayah ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada sore hari.
Sementara itu di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, BMKG memprakirakan ketiga wilayah ini akan turun hujan pada siang hingga sore hari.
Rata-rata suhu di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat sekitar 24-29 derajat Celcius. Sedangkan rata-rata suhu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan sekitar 24-30 derajat Celcius.
Sedangkan rata-rata suhu di Jakarta Utara diprakirakan sekitar 25-29 derajat Celcius dan Kepulauan Seribu diprakirakan sekitar 27-28 derajat Celcius.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!