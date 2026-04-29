Luncurkan Slogan Baru “Education to Improve Quality of Life”, Soroti Dampak Pendidikan bagi Kehidupan  

JawaPos.com - Slogan baru “Education to Improve Quality of Life” dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Diploma ke-60, Sarjana ke-64, Magister ke-51, dan Doktor ke-11 Universitas Mercu Buana (UMB) periode II Tahun Akademik 2025/2026. Dalam prosesi wisuda tersebut, sebanyak 1.426 lulusan resmi dikukuhkan.
Slogan baru itu menggambarkan arah pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui penguatan karakter, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global.
Rektor UMB Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.Eng., mengatakan pendidikan harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. ’’Universitas Mercu Buana: Education to Improve Quality of Life kami hadirkan sebagai arah pendidikan yang mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup,” ujar Andi.
Menurut dia, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan dan peluang ekonomi, tetapi juga membentuk cara berpikir, keseimbangan emosional, hingga kemampuan seseorang dalam menentukan masa depan.
’’Pendidikan membentuk kemampuan berpikir kritis, memperkuat kendali atas masa depan, menumbuhkan keseimbangan emosional, serta memperluas kapasitas seseorang untuk memberi makna bagi kehidupan,” katanya.
Ia menilai perguruan tinggi saat ini perlu melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, berintegritas, dan mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat.
