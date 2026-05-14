Jakarta-Kelantan Garap Kerja Sama Strategis, Dari Naskah Melayu Kuno hingga Investasi

JawaPos.com - Jakarta dan Kelantan, Malaysia, resmi mempererat hubungan lewat pertemuan strategis di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/5). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut hangat Menteri Besar Kelantan, Mohd Nassuruddin Daud, untuk membahas potensi yang bisa digarap bersama.

Kabar baiknya, mobilitas antarwilayah akan semakin mudah. Mulai Juni 2026, rute penerbangan langsung (direct flight) dari Kota Bharu ke Jakarta akan resmi beroperasi.

Penerbangan Langsung dan Alternatif Wisata Medis

Langkah ini diambil untuk mendongkrak sektor perdagangan dan investasi. Kelantan kini diposisikan sebagai alternatif baru bagi warga Jakarta yang kerap melakukan wisata medis ke Malaysia.

"Kalau selama ini warga Jakarta ke Malaysia, rata-rata ke Penang, mungkin Kelantan bisa menjadi alternatif baru. Salah satu kelebihan Kelantan adalah sektor kesehatannya," ungkap Gubernur Pramono Anung, Rabu (13/5).

Pramono juga menyoroti potensi pasar Jakarta yang masif, mengingat kawasan aglomerasi Jakarta kini dihuni sekitar 42 juta jiwa. Kedatangan rombongan dari Malaysia ini juga bertepatan dengan agenda "Kelantan Day" yang akan digelar di Jakarta pada 14 Mei besok.

"Tentunya Jakarta akan menjadi tujuan baru bagi warga Kelantan maupun warga Jakarta yang ingin berkunjung ke Kelantan. Hari ini beliau memimpin rombongan ke Jakarta dan kebetulan besok, 14 Mei, ada Kelantan Day di Jakarta," tambahnya.

Kolaborasi Naskah Melayu Kuno hingga Pendidikan

Kerja sama ini tidak hanya soal bisnis dan infrastruktur. Kedua wilayah sepakat untuk menggali kembali akar budaya melalui penelitian naskah Melayu kuno yang menjadi warisan sejarah bersama.