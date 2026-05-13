Dimas Choirul, ARM
Rabu, 13 Mei 2026 | 22.19 WIB

Komisi B DPRD DKI Jakarta Prioritaskan Ketahanan Pangan

Komisi B DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/5). (dok. DDJP)

JawaPos.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta terus membangun peluang kerja sama strategis guna memperkuat ketahanan pangan di ibukota. 

Di antaranya dengan membangun komunikasi dan saling tukar pengamanan dengan berbagai daerah penghasil pangan, BUMD, hingga pelaku usaha. Memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman dan stabil.

Komisi B menilai, kolaborasi antardaerah menjadi kunci menjaga ketersediaan pangan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat Jakarta. 

Selain menjamin pasokan, kerja sama tersebut juga mampu menekan gejolak Harga. Termasuk memperkuat distribusi pangan secara berkelanjutan.

Melalui berbagai upaya itu, Komisi B berharap ketahanan pangan Jakarta semakin kuat. Sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang terjamin.

Potensi Kerja Sama Antardaerah

Selasa (12/5), Komisi B DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Kedatangan Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra Bersama anggotanya diterima Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh.

Pertemuan itu membahas potensi kerja sama antardaerah. Terutama pada sektor pangan dan pariwisata.

Nova mengatakan, kedua daerah memiliki ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan melalui pertukaran gagasan dan penjajakan program.

