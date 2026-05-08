Rumah Kebakaran, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Haerul Saleh Meninggal Dunia
JawaPos.com – Kabar duka datang dari dunia pemerintahan. Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Haerul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya, Jumat (8/5).
Hal ini sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sudah datang melayat jenazah di RSUD Pasar Minggu, Jakarta.
Amran mengaku langsung menuju rumah sakit setelah menerima kabar duka tersebut. Menurutnya, wafatnya Haerul Saleh menjadi kehilangan besar bagi keluarga besar Kementerian Pertanian maupun bangsa Indonesia.
"Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).
Berdasarkan kronologis singkat yang diterima Amran dari asisten rumah tangga korban, kebakaran terjadi begitu cepat saat almarhum tengah mengawasi proses renovasi di rumahnya. Saat kejadian, api tiba-tiba membesar disertai asap hitam pekat yang sulit dihindari.
Amran mengenang almarhum sebagai sosok pekerja keras yang selalu mengedepankan profesionalisme dan pengabdian kepada negara dalam setiap tugas yang diembannya.
“Beliau sosok yang sangat menghargai kerja keras dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kami kehilangan salah satu putra terbaik bangsa yang telah banyak mengabdikan diri untuk Indonesia,” katanya.
Selain menyampaikan belasungkawa, Amran juga mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
“Semoga almarhum husnul khatimah, diampuni segala dosa dan khilafnya, dilapangkan kuburnya, serta seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan,” tuturnya.
