Truk Tambang Parung Panjang Mendadak Ramai Usai Bupati Rudy Susmanto Minta KDM Buka Kembali Tambang

JawaPos.com - Beberapa hari belakangan, truk tambang bermuatan di Parung Panjang semakin ramai dikeluhkan warga. Hal itu terlihat dari percakapan di sejumlah grup media sosial mengeluhkan truk-truk tambang tidak ada ketakutan lagi untuk melintas.

Deni, salah satu warga mengeluhkan mulai ramai truk-truk tambang beroperasi. Hal ini sangat disayangkan mengingat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM masih menutup perusahaan-perusahaan tambang di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang.

"Habis Bupati Bogor (Rudy Susmanto) kasih orasi minta dibuka tambang berizin, truk-truk jadi ramai," kata Deni.

Agnes, warga lainnya di wilayah Bogor Barat, menyampaikan hal senada. Dia menyatakan bahwa setiap kali ia melintas di jalan raya, truk-truk tambang selalu kedapatan melintas. Bukan hanya pada malam hari, pada pagi, siang, dan sore hari truk tambang kerap melintas tidak mengenal waktu lagi.

"Bukan main (ramai truk-truk tambang). Sejak Bupati Bogor ngomong sudah kayak dikasih angin segar. Mungkin merasa dibekingi," katanya.

Prastyo, warga lainnya mengaku bingung. Pasalnya, petugas Dishub Kabupaten Bogor terkesan lembek dalam menegakkan aturan. Sejumlah truk bahkan dibiarkan melintas kendati ada petugas yang berjaga.

"Biar dapat atensi gimana ya, makin banyak nih. Tadi pagi aja pas berangkat, biasanya nggak ada, tapi tadi papasan sama 2 truk. Padahal rumah dekat sama stasiun," ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto ramai dikritik warga Bogor Barat dan para pengguna media sosial karena dianggap berpihak terhadap kepentingan pengusaha tambang. Kala itu berdiri di tengah kerumunan massa aksi demonstasi berorasi menyatakan dukungannya terhadap tambang segera dibuka kembali.