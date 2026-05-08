Tambang Belum Dibuka Tapi Truk FAW Kembali Telan Korban di Parung Panjang, Netizen: Tutup Permanen KDM!

Kondisi Muhammad Rafi, warga Griya, Desa Kabasiran, Parung Panjang, usai dilindas truk FAW. (Facebook: Parung Panjang Society)
JawaPos.com - Kecelakaan antara truk FAW dengan kendaraan roda dua kembali terjadi di wilayah Parung Panjang dan menewaskan satu orang laki-laki bernama Muhammad Rafi, warga Griya, Desa Kabasiran, Parung Panjang. Kejadian tersebut terjadi tadi siang sekitar pukul 13.00 WIB.
Kabar kecelakaan yang menimpa Muhammad Rafi dilindas truk FAW diunggah oleh salah satu akun pengguna Facebook di grup Parung Panjang Society.
Akibat kecelakaan tersebut, tulang salah satu paha Muhammad Rafi terlihat patah. Alhasil, Rafi pun tidak berdaya pasca kecelakaan yang dialaminya tersebut.
"Di TKP korban masih sadar, ketika dievakuasi ditandu tangan korban sempat bergerak. Karena luka yang cukup parah akhirnya korban menghembuskan napas terakhir di RSUD Tangerang. Semoga almarhum dilapangkan kuburnya," demikian unggahan akun tersebut.
Netizen geram truk FAW kembali menelan korban jiwa di Parung Panjang. Padahal, Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang izin tambang belum membuka kembali aktivitas pertambangan untuk wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang.
"Truk makin berulah, makin berani setelah demo kemarin, tutup permanen Pak KDM," komentar salah satu netizen.
"Tahu kan kenapa tambang harus ditutup permanen? Mau dijelasin apaIagi ini sudah ada bukti di depan mata," timpal yang lainnya.
Netizen lainnya berharap Bupati Bogor Rudy Susmanto yang dinilai pro tambang melihat kejadian ini dengan mata hati supaya tidak menggampangkan penderitaan masyarakat selama puluhan tahun di wilayah Bogor Barat.
"Bupati Bogor harus tahu ini," komentar salah satu warganet.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau