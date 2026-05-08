Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Sabtu, 9 Mei 2026 | 04.13 WIB

Dirujak Netizen dan KPK Didesak Turun Tangan, Rudy Susmanto Luruskan Pernyataannya Soal Tambang Parung Panjang

Bupati Bogor Rudy Susmanto beraudiensi dengan pengusaha tambang dan warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (13/1). (M Fikri Setiawan/Antara) - Image

Bupati Bogor Rudy Susmanto beraudiensi dengan pengusaha tambang dan warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (13/1). (M Fikri Setiawan/Antara)

JawaPos.com - Rudy Susmanto, Bupati Bogor, panen hujatan dirujak netizen di media sosial buntut atas tampilnya dia di tengah massa aksi demonstrasi dalam aksi damai yang berlangsung di Cibinong, beberapa hari lalu, terkait tambang di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang.

Usai dirujak netizen, Rudy Susmanto meluruskan pernyataannya. Dia mengaku opini yang berkembang di publik soal dirinya melawan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diputuskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi demi membela kepentingan para pengusaha tambang sama sekali tidak benar.

Rudy Susmanto menegaskan bahwa dirinya akan satu barisan dan satu komando dengan kebijakan yang diputuskan Gubernur Dedi Mulyadi.

“Intinya tidak ada niatan sedikit pun untuk melawan gubernur atau siapa pun,” ujar Rudy Susmanto.

Dia mengaku sengaja menemui massa aksi yang meminta aktivitas pertambangan kembali dibuka untuk tujuan menenangkan para peserta aksi supaya tidak melakukan tindakan yang destruktif.

"Saat itu warga hanya ingin ditemui oleh bupati. Saya tidak ingin masyarakat saya berbenturan dengan pihak lain. Kondusivitas penting untuk kita jaga bersama,” kata Rudy Suamanto.

Sebelumnya, ramai di media sosial netizen menduga Rudy Susmanto tidak benar-benar membela kepentingan rakyat pro pembukaan aktivitas tambang di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang.

Rudy Susmanto dinilai terlibat konflik kepentingan dengan pengusaha tambang sampai mengambil resiko mendesak Gubenur Dedi Mulyadi untuk membuka kembali aktivitas pertambangan di tiga kecamatan di Bogor Barat.

Tak hanya itu, netizen menandai akun media sosial resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memintanya untuk menelusuri ada tidaknya aliran dana dari para pengusaha tambang kepada sang bupati.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Bupati Rudy Susmanto Panen Komentar Negatif Usai Minta KDM Buka Kembali Tambang Parung Panjang - Image
Jabodetabek

Bupati Rudy Susmanto Panen Komentar Negatif Usai Minta KDM Buka Kembali Tambang Parung Panjang

Kamis, 7 Mei 2026 | 20.52 WIB

Singgung Kepala Desa, KDM Bongkar Fakta Mengejutkan tentang Dana Kompensasi Tambang Parung Panjang - Image
Jabodetabek

Singgung Kepala Desa, KDM Bongkar Fakta Mengejutkan tentang Dana Kompensasi Tambang Parung Panjang

Kamis, 7 Mei 2026 | 19.35 WIB

Warga Parung Panjang Keluhkan Truk Beroperasi di Jam Sekolah, Desak Jalan Khusus Tambang Jadi Prioritas - Image
Jabodetabek

Warga Parung Panjang Keluhkan Truk Beroperasi di Jam Sekolah, Desak Jalan Khusus Tambang Jadi Prioritas

Kamis, 7 Mei 2026 | 17.52 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore