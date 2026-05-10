Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Senin, 11 Mei 2026 | 00.42 WIB

Tragedi Bantar Gebang Jadi Alarm, Golkar DKI Gercep Bagi-Bagi Drop Box Sampah di Kayu Manis

Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta Judistira menyerahkan lima unit drop box sampah organik dan non organik di RW 03 Kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (10/5). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta Judistira menyerahkan lima unit drop box sampah organik dan non organik di RW 03 Kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (10/5). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com–Masalah sampah di Jakarta sudah masuk zona merah. DPD Golkar DKI Jakarta pun menyerahkan lima unit drop box sampah organik dan non organik di RW 03 Kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (10/5).

Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan langsung terhadap gerakan pilah sampah dari sumbernya. Ketua Harian DPD Golkar DKI sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menuturkan, persoalan sampah Jakarta bukan sekadar estetika, tapi soal nyawa. Dia menyoroti tragedi longsor sampah di TPST Bantar Gebang yang baru-baru ini memakan korban jiwa.

”Ini merupakan alarm bagi kita semua agar tata kelola pengelolaan sampah di Jakarta ke depan harus lebih baik. Salah satunya dengan gerakan bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah,” ujar Judistira.

Kunci Sukses Teknologi Waste to Energy

Bantuan drop box kapasitas 50 liter ini bukan sekadar tong sampah biasa. Golkar DKI menekankan bahwa kecanggihan teknologi pengolahan sampah milik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI akan sia-sia jika perilaku masyarakat tidak berubah.

Menurut Judistira, pemilahan di tingkat rumah tangga adalah kunci keberhasilan fasilitas waste to energy.

”Teknologi apa pun tidak akan berjalan optimal kalau sampah tidak dipilah dari sumbernya. Karena itu, rumah tangga, restoran, pusat perbelanjaan hingga pasar harus mulai memilah sampah,” terang Judistira Hermawan.

Warga Butuh Fasilitas, Bukan Sekadar Imbauan

Sebagai Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira menangkap kegelisahan warga. Selama ini, masyarakat sering diminta memilah sampah, namun sarana pendukungnya minim atau bahkan tidak ada.

”Warga bilang, Kami terus diimbau, tapi tidak disiapkan sarana prasarananya. Karena itu, kami mendorong agar pemerintah menyediakan fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk memilah sampah,” tutur Judistira Hermawan.

Fraksi Golkar DPRD DKI berkomitmen untuk mengawal anggaran di Dinas Lingkungan Hidup agar penyediaan sarana pilah sampah bisa merata hingga ke tingkat RT dan RW di seluruh Jakarta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Agar Tidak Ganggu Aktivitas Warga, DPRD DKI Minta Pengerjaan Utilitas Lebih Tertata - Image
Jabodetabek

Agar Tidak Ganggu Aktivitas Warga, DPRD DKI Minta Pengerjaan Utilitas Lebih Tertata

Minggu, 10 Mei 2026 | 19.31 WIB

Optimalisasi Aset BUMD menjadi Perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta - Image
Jabodetabek

Optimalisasi Aset BUMD menjadi Perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta

Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.05 WIB

Suspek Hantavirus Muncul di Jakarta Utara, Pemprov DKI Akui Masih Tahap Pemeriksaan Lab - Image
Jabodetabek

Suspek Hantavirus Muncul di Jakarta Utara, Pemprov DKI Akui Masih Tahap Pemeriksaan Lab

Jumat, 8 Mei 2026 | 17.52 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore