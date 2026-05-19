Sudah Tangkap 8 Tersangka, Polda Metro Jaya Terus Buru Begal di Jakarta dan Sekitarnya

JawaPos.com - Perburuan begal di Jakarta dan sekitarnya terus berlanjut setelah Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya menangkap 8 orang tersangka pada Senin malam (19/5). Polisi memastikan tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap begal yang berusaha melawan.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menegaskan hal itu. Tim Pemburu Begal tidak akan ragu meletuskan tembakan bila begal yang hendak ditangkap berusaha kabur dan melawan, apalagi menggunakan senjata tajam atau senjata api yang mengancam nyawa petugas.
”Dikarenakan di antara para pelaku itu ada yang mencoba melakukan perlawanan, ada yang melakukan perlawanan dan melarikan diri, maka kami melakukan tindakan tegas dan terukur yang tentunya tetap tindakan tegas dan terukur yang kami lakukan dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat Jakarta,” kata dia.
Kombes Iman memastikan, setiap tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya di lapangan berdasar pada aturan hukum yang sah. Selain itu, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) juga ditegakkan dalam proses hukum terhadap para begal dan pelaku kejahatan jalanan lainnya.
Saat ini masih ada beberapa begal yang masih buron. Mereka masih satu komplotan dengan 8 tersangka yang sudah diringkus kemarin malam. Sejauh ini, Iman menyebut jumlahnya sebanyak 5 orang. Termasuk jaringan penjambret Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
”Mereka itu yang 5 yang masih buron itu. Salah satunya dari yang Bundaran HI masih 1 orang yang kami lakukan pengejaran. Kemudian ada yang menggunakan senjata api juga masih dalam pengejaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan, Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya akan terus bekerja. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya diimbau segera melapor bila mendapati aksi begal di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
”Tim pemburu begal dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih tetap bekerja dan kita menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang mengunggah, memberikan informasi kepada kepolisian baik itu langsung ataupun melalui layanan 110 kepolisian,” pintanya.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20