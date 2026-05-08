Kronologi Lengkap Meninggalnya Anggota BPK RI Haerul Saleh dalam Insiden Kebakaran di Jagakarsa

JawaPos.com - Anggota IV BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh meninggal dunia pagi ini Jumat (8/5). Ia dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kebakaran hebat yang menghanguskan rumah tinggal di kawasan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/5) pagi.

"Untuk korban meninggal dunia atas nama Khaerul Soleh, 49," ujar Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal, Jumat (8/5).

Asril pun mengungkap kronologi lengkap kebakaran di TB Simatupang yang menimpa rumah di Jl. TB Simatupang No.3, Tanjung Barat, Jagakarsa. Laporan pertama kali dilaporkan oleh warga pada pukul 07.53 WIB. Asap hitam pekat terlihat mengepul dari lantai tiga bangunan tersebut.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan langsung mengerahkan total 12 unit mobil pemadam dengan 48 personil ke lokasi kejadian. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 08.05 WIB dan segera melakukan proses pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan sekitar.

Penyebab Api dan Korban Jiwa

Berdasarkan data dari laporan kejadian, api diduga kuat berasal dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah yang berada di lantai tiga. Luas area yang terdampak mencapai 5x10 meter persegi.

"Berdasarkan Informasi Dari Rt setempat Melihat asap hitam mengepul dari lt.3 rumah yang terbakar, diduga api berasal dari sisa - sisa tiner bekas renovasi rumah," katanya.

Operasi pemadaman dinyatakan selesai secara total pada pukul 08.46 WIB. Saat ini, jenazah korban telah dievakuasi menggunakan ambulans ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang.