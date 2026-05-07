Dukcapil Genjot Layanan Tanpa Fotokopi KTP, Pemanfaatan IKD Diperluas

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi. (Febry Ferdian/Jawa Pos)
JawaPos.com–Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan tanpa fotokopi KTP elektronik (KTP-el). Transformasi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, integrasi data antar lembaga, hingga penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, KTP-el sejatinya sudah dilengkapi teknologi chip sehingga tidak lagi perlu difotokopi dalam berbagai layanan publik.
”KTP-el itu sudah dilengkapi dengan alat yang canggih, chip. Chip itu ada data di situ. Yang sebenarnya KTP-el itu tidak lagi perlu difotokopi, karena sebenarnya itu juga pelanggaran terhadap PDP,” ujar Teguh di Kota Depok.
Menurut Teguh, pemanfaatan KTP-el semestinya dilakukan menggunakan card reader atau sistem pembaca data digital, bukan lagi melalui fotokopi dokumen secara manual. Dia mengakui masih banyak lembaga pengguna yang meminta fotokopi KTP-el, mulai dari hotel, rumah sakit, hingga perkantoran.
”Dukcapil terus mengajak seluruh lembaga untuk beralih menuju sistem layanan digital terintegrasi. Kami sudah menghimbau kepada seluruh lembaga pengguna agar tidak fotokopi,” ucap Teguh.
Dia menegaskan transformasi digital layanan kependudukan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dukcapil. Melainkan membutuhkan sinergi seluruh kementerian, lembaga, hingga pelaku layanan publik.
”Mari kita bersama-sama sehingga nanti system to system, bukan lagi secara manual,” tandas Teguh.
Teguh juga memastikan penguatan sistem keamanan data kependudukan terus dilakukan secara berkelanjutan. Mulai dari penguatan infrastruktur, jaringan, hingga sistem keamanan siber.
”Masalah bagaimana keamanannya, kami akan terus lakukan pengamanan data itu karena memang data kependudukan itu sangat penting, sangat urgen,” ungkap Teguh.
