Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Kamis, 7 Mei 2026 | 04.57 WIB

Jadi Celah Parkir Liar, Sahroni Minta Lalu Lintas di Blok M Ditertibkan

Suasana perkiran di Blok M Square, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

 

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta lalu lintas di sekitar kawasan Blok M, Jakarta Selatan ditertibkan. Pasalnya, ditemukan banyak kendaraan parkir di bahu jalan hingga ke depan objek vital gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
 
Sahroni memahami kawasan Blok M tengah menjadi pusat perputaran ekonomi, khususnya sebagai wisata kuliner. Namun, lalu lintas yang semwarut tetap perlu ditertibkan agar tidak mengganggu kepentingan umum lainnya.
 
“Walaupun Blok M ini dikenal sebagai pusat kuliner dan perputaran ekonominya tinggi, tetap tidak boleh dibiarkan semrawut seperti ini," kata Sahroni, Rabu (6/5).
 
Politikus Partai NasDem ini meminta kepada aparat terkait agar segera turun ke lapangan melakukan penertiban. Dengan begitu, kegiatan perekonomian di Blok M tidak mengganggu lalu lintas.
 
 
"Parkir sampai memakan badan jalan, bahkan sampai ke depan instansi vital seperti Kejagung, ini jelas harus ditertibkan. Dishub harus bisa menata dengan rapi, dan Ditlantas Polda Metro Jaya harus memimpin penertibannya di lapangan,” imbuhnya.
 
Lebih lanjut, Sahroni mengatakan, penertiban perlu dilakukan untuk mencegah parkir liar semakin marah. Terlebih bila praktik ini menggangu kenyamanan masyarakat karena patokan tarif yang terlampau tinggi.
 
“Banyak juga laporan juru parkir liar yang diduga semena-mena membuka lahan parkir dan mematok tarif sesukanya. Ini bikin masyarakat tidak nyaman dan merusak wajah kawasan itu sendiri. Jangan sampai orang datang untuk menikmati kuliner malah dipalak parkir. Jadi Dishub dan Ditlantas harus serius menertibkan hal ini,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Puluhan Kendaraan Terjaring Razia Parkir Liar di Depan Polres Jaktim, Ada yang Dicabut Pentil! - Image
Jabodetabek

Puluhan Kendaraan Terjaring Razia Parkir Liar di Depan Polres Jaktim, Ada yang Dicabut Pentil!

Rabu, 1 April 2026 | 05.10 WIB

Viral Jalan Ditutup Bangunan dan Parkir Liar, 35 Bangunan di Belakang Plaza Indonesia Akhirnya Dibongkar! - Image
Jabodetabek

Viral Jalan Ditutup Bangunan dan Parkir Liar, 35 Bangunan di Belakang Plaza Indonesia Akhirnya Dibongkar!

Kamis, 12 Maret 2026 | 00.28 WIB

Jukir Tanah Abang yang Viral Palak Rp 100 Ribu Ternyata Positif Sabu, Tiga Orang Diproses - Image
Jabodetabek

Jukir Tanah Abang yang Viral Palak Rp 100 Ribu Ternyata Positif Sabu, Tiga Orang Diproses

Jumat, 27 Februari 2026 | 18.38 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore