5 Fakta Kasus Rudapaksa di Cipondoh: Korban Dijebak Motor Rusak hingga Diancam Sajam

Ilustrasi pelecehan seksual. (Freepik)
JawaPos.com - Kasus dugaan rudapaksa yang menimpa seorang wanita berinisial D di Cipondoh, Kota Tangerang, kini memasuki babak baru. Pelaku berinisial Ivan (I) yang sempat mengancam korban menggunakan senjata tajam, saat ini tengah diburu polisi hingga ke wilayah Banten.
PLT. Kasihumas Polres Metro Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan menuturkan, pihaknya masih melakukan penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus pemerkosaan tersebut.
"Masih penyidikan yah bang dan pemeriksaan saksi-saksi," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (5/5).
Berikut adalah fakta-fakta terbaru terkait kasus memilukan yang bermula dari modus memperbaiki motor tersebut.
Peristiwa ini bermula saat korban sedang berkumpul bersama teman-temannya. Pelaku kemudian mengajak korban pergi dengan dalih ingin memperbaiki motor untuk balapan. Tanpa rasa curiga, korban mengikuti ajakan tersebut ke sebuah rumah.
Di lokasi, korban diduga dipaksa mengonsumsi minuman beralkohol hingga hilang kesadaran. Tragisnya, saat terbangun keesokan paginya sekitar pukul 07.00 WIB, korban mendapati dirinya sudah tidak mengenakan pakaian.
Dalam kondisi lemas, korban diduga kembali mengalami kekerasan seksual. Saat mencoba meminta pertanggungjawaban, Ivan justru mengancam korban dengan parang sebelum akhirnya melarikan diri.
Saat ini, kondisi fisik dan mental korban menjadi perhatian serius Pemkot Tangerang. Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Kota Tangerang, Titto Chairil Yustiadi, menyebutkan bahwa korban masih dalam proses pemulihan trauma.
"Kalau kemarin saya lihat korban (seperti) kelelahan, info dari orang tua juga belum beraktivitas. Ya, sepenglihatan saya kemarin saat ikut konseling korban lelah wajahnya," ujar Titto.
