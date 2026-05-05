Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 5 Mei 2026 | 15.05 WIB

Jakarta Siaga Banjir! 115 RT Terendam Hingga 2,4 Meter, Ratusan Warga Mengungsi

Ilustrasi banjir Jakarta - Image

Ilustrasi banjir Jakarta

JawaPos.com – Sebanyak 115 Rukun Tetangga (RT) di wilayah DKI Jakarta terendam banjir menyusul hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Senin (4/5) sore. Data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 2,4 meter akibat luapan sejumlah sungai besar.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan menuturkan, kenaikan status siaga di berbagai pintu air menjadi pemicu meluasnya genangan sejak Senin sore hingga Selasa (5/5) pagi.

Berdasarkan data terkini pukul 07:00 WIB, Jakarta Selatan menjadi wilayah yang paling parah terdampak dengan total 78 RT yang terendam. Kawasan Petogogan menjadi titik terpadat dengan 37 RT yang terdampak banjir.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 115 RT dan 4 Ruas Jalan Tergenang," ujar Yohan, Selasa (5/5).

Selain Jakarta Selatan, banjir juga menggenangi 15 RT di Jakarta Barat dan 22 RT di Jakarta Timur. Curah hujan yang ekstrem memicu luapan Kali Krukut, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, hingga Kali Ciliwung.

Ratusan Warga Mulai Mengungsi

Ketinggian air yang bervariasi antara 15 cm hingga 240 cm memaksa puluhan kepala keluarga untuk meninggalkan rumah mereka. Di Jakarta Selatan, warga Pejaten Timur mulai mengungsi ke mushola dan rumah warga yang lebih aman.

Data pengungsi saat ini tercatat:

- Kel. Kedoya Selatan: 12 KK (46 Jiwa) mengungsi di Musholla Kantor Kelurahan.

- Kel. Pejaten Timur: 22 KK (72 Jiwa) mengungsi di Mushola Raudatul Jannah dan rumah warga.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Hujan Deras Jakarta: Jalan Ciledug Raya Terendam Banjir 70 Cm, Cek Titik Genangan Lainnya!  - Image
Jabodetabek

Hujan Deras Jakarta: Jalan Ciledug Raya Terendam Banjir 70 Cm, Cek Titik Genangan Lainnya! 

Selasa, 5 Mei 2026 | 01.52 WIB

Gubernur Pramono Targetkan Pengerukan Kanal Banjir Barat Jakarta Rampung Setahun - Image
Jabodetabek

Gubernur Pramono Targetkan Pengerukan Kanal Banjir Barat Jakarta Rampung Setahun

Jumat, 10 April 2026 | 20.10 WIB

Jakarta Siaga Cuaca Ekstrem! Ratusan Pompa dan Pasukan Biru Dikerahkan Antisipasi Banjir - Image
Jabodetabek

Jakarta Siaga Cuaca Ekstrem! Ratusan Pompa dan Pasukan Biru Dikerahkan Antisipasi Banjir

Jumat, 27 Maret 2026 | 17.31 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore