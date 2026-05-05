Jakarta Siaga Banjir! 115 RT Terendam Hingga 2,4 Meter, Ratusan Warga Mengungsi

JawaPos.com – Sebanyak 115 Rukun Tetangga (RT) di wilayah DKI Jakarta terendam banjir menyusul hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Senin (4/5) sore. Data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 2,4 meter akibat luapan sejumlah sungai besar.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan menuturkan, kenaikan status siaga di berbagai pintu air menjadi pemicu meluasnya genangan sejak Senin sore hingga Selasa (5/5) pagi.

Berdasarkan data terkini pukul 07:00 WIB, Jakarta Selatan menjadi wilayah yang paling parah terdampak dengan total 78 RT yang terendam. Kawasan Petogogan menjadi titik terpadat dengan 37 RT yang terdampak banjir.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 115 RT dan 4 Ruas Jalan Tergenang," ujar Yohan, Selasa (5/5).

Selain Jakarta Selatan, banjir juga menggenangi 15 RT di Jakarta Barat dan 22 RT di Jakarta Timur. Curah hujan yang ekstrem memicu luapan Kali Krukut, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, hingga Kali Ciliwung.

Ratusan Warga Mulai Mengungsi

Ketinggian air yang bervariasi antara 15 cm hingga 240 cm memaksa puluhan kepala keluarga untuk meninggalkan rumah mereka. Di Jakarta Selatan, warga Pejaten Timur mulai mengungsi ke mushola dan rumah warga yang lebih aman.

Data pengungsi saat ini tercatat:

- Kel. Kedoya Selatan: 12 KK (46 Jiwa) mengungsi di Musholla Kantor Kelurahan.