Abdul Rahman
Selasa, 5 Mei 2026 | 11.09 WIB

Pernyataan Bupati Rudy Susmanto di Hadapan Para Pendemo Soal Tambang Parung Panjang

Bupati Bogor Rudy Susmanto temui para pendemo soal tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang. (TikTok: bogoristimewa)

JawaPos.com - Bupati Bogor Rudy Susmanto datang ke tengah-tengah para pendemo di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5). Bukan hanya Rudy, Wakil Bupati Ade Ruhandi dan juga Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara kompak menemui para pendemo yang menuntut dibukanya kembali pertambangan di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang.

Di hadapan para pendemo, Rudy Susmanto dengan lantang menyatakan keberpihakannya terhadap massa aksi agar tambang dibuka kembali oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Rudy Susmanto bahkan mengaku akan membuka hari ini juga seandainya kewenangan membuka pertambangan ada pada dirinya.

Namun, kebijakan pertambangan ada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rudy Susmanto tidak bisa berbuat banyak selain ikut menyuarakan bersama para pendemo agar tambang dapat dibuka kembali.

"Di hadapan Bapak-Ibu sekalian, setelah kita bertemu di Kecamatan Cigudeg, hari ini di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin," kata Rudy Susmanto.

Rudy mengklaim siap diatur sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pertambangan di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang.

"Kami masyarakat Bogor siap menjaga lingkungan bersama. Di hadapan bapak ibu sekalian, di hadapan semua rekan-rekan media, Pak Gubernur, tolong kami. Sekali lagi, kami siap diatur, kami siap mengikuti aturan," ujarnya.

Rudy Susmanto mengklaim ada puluhan ribu orang yang menggantungkan hidup mereka kepada tambang di wilayah Bogor Barat.

"Tolong kami, puluhan ribu masyarakat kami hari ini bergantung pada tambang, khususnya yang berada di wilayah Barat," ujar Rudy Susmanto.

