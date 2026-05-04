Perlintasan KRL di Parung Panjang Kerap Memakan Korban, Warga Minta Gubernur Dedi Mulyadi Bangun Flyover

JawaPos.com - Insiden tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam lalu diduga kuat dipicu oleh taksi listrik Green SM yang tiba-tiba mogok di tengah perlintasan.

Dari kejadian tersebut, sejumlah warga Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan keprihatinan. Mengingat perlintasan KRL di sana juga kerap terjadi kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah warga Parung Panjang menaruh harapan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM agar membangun jalan layang atau flyover di perlintasan kereta atau KRL di Parung Panjang untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Karena dalam beberapa tahun belakangan, sejumlah warga nekat menerobos dan mengalami kecelakaan ditabrak KRL.

"Sempat ada kejadian truk tiba-tiba mati di perlintasan KRL di Parung Panjang. Itu mengerikan banget," kata Ita Munawarah, salah satu warga, kepada JawaPos.com.

Hal senada juga diungkapkan Ardian, warga lainnya. Menurut dia, pembangunan flyover di perlintasan KRL Parung Panjang akan menjadi solusi untuk mengatasi terjadinya kecelakaan yang kerap terjadi.

Dia juga mengatakan, jumlah penduduk yang terus bertambah di wilayah Parung Panjang dengan banyaknya pengembang perumahan harus disikapi dengan perbaikan sarana-prasarana oleh pemerintah daerah.

Termasuk memastikan keamanan bagi warga supaya tidak mengalami insiden tabrakan antara kendaraan dengan KRL.