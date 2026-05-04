Ryandi Zahdomo
Selasa, 5 Mei 2026 | 01.29 WIB

KRL Lintas Rangkasbitung Gangguan Sore Ini, LAA Tersambar Petir di Jurangmangu, Cek Rekayasa Perjalanan Commuter Line Sore Ini

KRL Rangkasbitung-Tanah Abang alami gangguan akibat LAA tersambar petir sore ini. (Instagram)

JawaPos.com - Gangguan besar menghantam perjalanan KRL Commuter Line lintas Rangkasbitung-Tanah Abang sore ini, Senin (4/5). Akibat cuaca buruk, kabel Listrik Aliran Atas (LAA) tersambar petir yang memicu kelumpuhan jadwal di sejumlah stasiun utama.

Pihak KAI Commuter mengonfirmasi bahwa kendala teknis ini terjadi di titik antara Stasiun Jurangmangu dan Stasiun Pondok Ranji. Hingga saat ini, petugas masih berjibaku di lapangan untuk melakukan perbaikan.

"Gangguan operasional pada Listrik Aliran Atas diantara Stasiun Jurangmangu-Pondok Ranji sehubungan imbas tersambar petir saat ini masih dalam proses penanganan," tulis akun resmi @CommuterLine.

Rekayasa Pola Operasi: Penumpang Diminta Cek Rute

Untuk mengurai penumpukan penumpang dan menjaga keselamatan, KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi secara mendadak. Berikut adalah penyesuaian rute yang berlaku saat ini:

- Dari Arah Rangkasbitung/Parung Panjang: Perjalanan hanya bisa dilakukan sampai Stasiun Serpong.

- Dari Arah Tanah Abang: Perjalanan hanya bisa dilakukan sampai Stasiun Kebayoran.

Salah satu rangkaian yang terdampak signifikan adalah KA 1744D (Tanah Abang-Rangkasbitung) yang perjalanannya dipangkas hanya sampai Stasiun Kebayoran, lalu kembali sebagai KA 1787D rute Kebayoran-Tanah Abang.

Saat ini perjalanan Commuter Line lintas Rangkasbitung-Tanah Abang PP masih menunggu aman untuk melintas.

"Untuk saat ini perjalanan Commuter Line rute Stasiun Kebayoran - Tanah Abang menunggu aman untuk melintas," tambahnya.

