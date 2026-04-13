DPRD DKI Jakarta Soroti Premanisme di Tanah Abang: Jangan Tunggu Viral Baru Bertindak!

Suasana Pasar Tanah Abang, Jakarta yang masih tutup saat libur lebaran. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Aksi premanisme kembali menghantui warga Jakarta dan menjadi sorotan tajam di media sosial.
Salah satu insiden yang memicu kemarahan publik adalah intimidasi terhadap seorang pedagang bakso di Tanah Abang yang mangkok dagangannya dipecahkan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Tak hanya itu, video viral lainnya juga memperlihatkan aksi pemalakan terhadap sopir bajaj di kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Kevin Wu mengecam keras maraknya aksi premanisme di Tanah Abang.
Ia menilai, praktik premanisme sangat merusak citra Jakarta yang sedang bertransformasi menjadi kota global dan pusat ekonomi internasional.
Kevin Wu mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan perhatian khusus pada masalah ini.
Menurutnya, aparat tidak boleh hanya bergerak setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial.
"Saya sangat menyayangkan premanisme masih terjadi di Jakarta dewasa ini. Fenomena tersebut sangat mengganggu dan merugikan masyarakat. Saya harap Pemprov DKI bisa memberikan atensi dan segera mengatasinya," tegas Kevin Wu, Senin (13/4).
Ia mengingatkan, banyak warga yang sebenarnya sudah menjadi korban jauh sebelum videonya tersebar luas.
"Dan jangan sampai Pemprov DKI juga baru bertindak ketika ada kejadian-kejadian yang viral. Karena masyarakat yang menghadapi premanisme ini sebenarnya sudah dirugikan sebelum kasus-kasus itu mencuat di masyarakat," sambungnya.
