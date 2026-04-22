Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 23 April 2026 | 00.15 WIB

Resmi! Ini Jadwal Rapat Paripurna Pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin bersama Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Augustinus. (Istimewa).

JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta akhirnya menetapkan jadwal rapat paripurna untuk usulan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta. Keputusan ini diambil dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar hari ini, Rabu (22/4). Rapat paripurna pergantian pimpinan dijadwalkan berlangsung pada 30 April 2026.

Anggota Bamus DPRD DKI M. Thamrin menegaskan, seluruh proses pergantian ini telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) pun telah menindaklanjuti surat dari DPP PKS melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Mekanismenya sudah dijalankan. Sekwan menjalankan surat yang disampaikan oleh DPP lewat Kemendagri dan ini sudah diproses," ujar Thamrin, Rabu (22/4).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menjelaskan, penetapan tanggal 30 April ini telah disepakati oleh seluruh fraksi yang hadir dalam rapat Bamus.

"Rapat Badan Musyawarah tadi telah menetapkan tanggal untuk kita mengadakan rapat paripurna penggantian, usulan penggantian, yaitu adalah tanggal 30 April," terang Wibi.

Ia menegaskan, saat ini statusnya masih berupa pengajuan usulan dari Fraksi PKS, belum sampai ke tahap pelantikan. Ia memastikan suasana rapat berjalan kondusif.

"Belum, baru penetapan usulan daripada Fraksi Keadilan Sejahtera. Dan semua berjalan baik, tidak ada dinamika," ucapnya.

Pihak DPRD juga menaruh harapan besar agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bisa menghadiri langsung rapat paripurna tersebut.

"Kita berharap rapat paripurna ini bisa dihadiri langsung oleh Gubernur. Dan alhamdulillahnya tanggal 30 Gubernur sudah kembali dan akan hadir bersama-sama kami," jelas Wibi.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Super League Pekan 29 Hari Ini: PSIM Tantang Persija Jakarta, Persebaya Surabaya Hadapi Malut United! - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Super League Pekan 29 Hari Ini: PSIM Tantang Persija Jakarta, Persebaya Surabaya Hadapi Malut United!

Rabu, 22 April 2026 | 18.09 WIB

Jadwal Super League Pekan 29: Persebaya Surabaya Hadapi Ujian Berbahaya di Kandang Malut United! - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Super League Pekan 29: Persebaya Surabaya Hadapi Ujian Berbahaya di Kandang Malut United!

Selasa, 21 April 2026 | 22.49 WIB

Prediksi Barcelona vs Celta Vigo: Bangkit Usai Tersingkir Eropa, Blaugrana Difavoritkan Menang di Camp Nou! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Barcelona vs Celta Vigo: Bangkit Usai Tersingkir Eropa, Blaugrana Difavoritkan Menang di Camp Nou!

Selasa, 21 April 2026 | 22.45 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore