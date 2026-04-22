Resmi! Ini Jadwal Rapat Paripurna Pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin bersama Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Augustinus. (Istimewa).
JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta akhirnya menetapkan jadwal rapat paripurna untuk usulan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta. Keputusan ini diambil dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar hari ini, Rabu (22/4). Rapat paripurna pergantian pimpinan dijadwalkan berlangsung pada 30 April 2026.
Anggota Bamus DPRD DKI M. Thamrin menegaskan, seluruh proses pergantian ini telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) pun telah menindaklanjuti surat dari DPP PKS melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Mekanismenya sudah dijalankan. Sekwan menjalankan surat yang disampaikan oleh DPP lewat Kemendagri dan ini sudah diproses," ujar Thamrin, Rabu (22/4).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menjelaskan, penetapan tanggal 30 April ini telah disepakati oleh seluruh fraksi yang hadir dalam rapat Bamus.
"Rapat Badan Musyawarah tadi telah menetapkan tanggal untuk kita mengadakan rapat paripurna penggantian, usulan penggantian, yaitu adalah tanggal 30 April," terang Wibi.
Ia menegaskan, saat ini statusnya masih berupa pengajuan usulan dari Fraksi PKS, belum sampai ke tahap pelantikan. Ia memastikan suasana rapat berjalan kondusif.
"Belum, baru penetapan usulan daripada Fraksi Keadilan Sejahtera. Dan semua berjalan baik, tidak ada dinamika," ucapnya.
Pihak DPRD juga menaruh harapan besar agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bisa menghadiri langsung rapat paripurna tersebut.
"Kita berharap rapat paripurna ini bisa dihadiri langsung oleh Gubernur. Dan alhamdulillahnya tanggal 30 Gubernur sudah kembali dan akan hadir bersama-sama kami," jelas Wibi.
