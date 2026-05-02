Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 3 Mei 2026 | 04.33 WIB

Dihina Rasis di Surabaya, Content Creator dan Streetballer Kevon Watt Balas dengan Aksi Brutal di Lapangan!

Kevon Watt alias Kshowtime saat menunjukkan aksi dominan di lapangan usai mendapat provokasi rasis di Surabaya. (Instagram @k_showtime) - Image

Kevon Watt alias Kshowtime saat menunjukkan aksi dominan di lapangan usai mendapat provokasi rasis di Surabaya. (Instagram @k_showtime)

JawaPos.com — Aksi rasisme kembali mencoreng dunia olahraga, kali ini terjadi di lapangan basket jalanan di Surabaya. Seorang content creator sekaligus streetballer, Kevon Watt, justru membalas hinaan tersebut dengan performa luar biasa yang langsung viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi dalam event Park Takeover yang digelar kemarin, 1 Mei 2026. Dalam momen tersebut, Kevon Watt yang dikenal dengan nickname Kshowtime mendapat provokasi bernada rasis dari salah satu penantangnya.

Alih-alih terpancing emosi, Kshowtime memilih menjawab dengan cara yang lebih elegan. Ia menunjukkan kelasnya di lapangan dengan menaklukkan sang penantang secara telak tanpa ampun.

Aksi tersebut kemudian diunggah di akun Instagram pribadinya @k_showtime dan langsung menyedot perhatian publik. Dalam caption unggahannya, ia menulis kalimat tegas yang menyiratkan pesan kuat.

"Inilah yang terjadi saat anda merendahkan orang yang salah" tulis Kshowtime dalam publikasinya di Instagram pribadinya @k_showtime yang menunjukkan aksi-aksi 1 on 1 di lapangan.

Kalimat itu langsung menjadi sorotan dan menuai beragam reaksi dari warganet.

Tak berhenti di situ, Kshowtime juga memberikan klarifikasi melalui Instagram Story. Ia menegaskan kejadian tersebut tidak mencerminkan karakter masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Saya suka orang Indonesia. Mereka sangat sopan, baik, dan baik hati. Tolong jangan hiraukan pria rasis itu. Saya tidak marah pada orang Indonesia dan aku tahu kalian sama sekali tidak mentolerir perilaku tidak sopan itu." tulisnya.

Pernyataan tersebut mendapat apresiasi luas karena dinilai bijak dan tidak menggeneralisasi.

Kshowtime juga menunjukkan sikap terbuka terhadap budaya trash talk dalam permainan basket. Namun, ia memberi garis tegas terkait batasan yang tidak boleh dilanggar.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore