Simak Rekayasa Lalu Lintas Selama Peringatan May Day di Kawasan Monas Besok

JawaPos.com - Sebanyak 200 ribu buruh akan menyerbu Jakarta pada peringatan May Day atau Hari Buruh pada Jumat (1/5). Untuk memastikan kegiatan tersebut tidak sampai menimbulkan gangguan arus lalu lintas, Korlantas Polri bersama jajaran kepolisian di level polda telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh aparat kepolisian bersifat situasional. Penerapannya bergantung pada perkembangam kondisi dan situasi di lapangan.

”Rekayasa arus lalu lintas kami lakukan secara situasional. Rekayasa-rekayasa ini mulai dari pengalihan ataupun penutupan (jalan), sekiranya memang nanti akan ada ruas-ruas jalan yang padat, volumenya cukup berat, maka kami akan lakukan pengalihan atau bahkan penutupan sekiranya itu diperlukan,” kata dia pada Kamis (30/4).

Agar lebih sistematis, pihaknya sudah membagi zona hijau, zona kuning, dan zona merah selama peringatan May Day. Dia berharap, situasi terus terjaga di zona hijau. Sehingga tidak sampai terjadi penutupan karena ruas jalan tetap bisa digunakan oleh masyarakat.

”Zona kuning akan kami lakukan manakala pada situasi ruas jalan Merdeka Barat, Timur, Utara, Selatan ini terjadi kepadatan luar biasa, maka kami akan mainkan zona kuning di mana akan kami alihkan ya mulai dari Sarinah, kemudian juga Tugu Tani, kemudian juga Harmoni, itu sudah mulai akan kami alihkan,” kata dia.

Tujuannya tidak lain agar volume kendaraan berkurang dan kepadatan tidak bertambah. Untuk itu, Komarudin meminta semua pihak bekerja sama. Khususnya para pengguna jalan yang besok beraktivitas di sekitar Monas dan lokasi peringatan May Day lainnya.

”Tidak kurang dari 1.793 personil lalu lintas yang nanti akan tersebar di lapangan mulai dari kedatangan. Informasi saudara buruh dari Jawa Timur sudah bergerak nanti sore, diperkirakan subuh sudah masuk Jakarta, termasuk juga beberapa wilayah dari daerah lain,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa peringatan May Day dipusatkan di Monas. Sebanyak 200 ribu buruh dari berbagai daerah di Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Banten akan memadati lokasi peringatan May Day tersebut.